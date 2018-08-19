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'dan 'a cevabı

, için kapıyı çaldı ama kararlı. Bordo-mavili futbolcuyu kiralamak isteyen Beşiktaş’a düşünmeden ‘Hayır’ diyen Trabzonspor, 4.5 milyon Euro’dan aşağı bir rakama bu transfere sıcak bakmıyor.

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Burak Yılmaz cevabı

ile arasındaki pazarlığı tekrar başladı. 'nun gönderilmesi halinde bir forvet almak isteyen Beşiktaş gözünü bir kez daha Burak Yılmaz'a çevirdi. Trabzonspor'un içinde bulunduğu ödeme güçlüğünden dolayı, yıllık ücreti 3 milyon 350 bin Euro olan golcü futbolcuyu 1 yıllığına kiralamak isteyen siyah-beyazlıların bu yönde yaptıkları girişim sonuçsuz kaldı.

Zira Trabzonspor yönetimi, maliyeti yüksek olsa da Burak Yılmaz'dan vazgeçmek niyetinde değil. Özellikle de bedelsiz... Bordo- mavililer 4.5 milyon Euro'dan aşağı bir bedelle Burak Yılmaz'ı satmayı kesinlikle düşünmüyor ve bu rakamın altındaki teklifleri dikkate bile almıyor. Bu konuda yapılan görüşmelerde de, "Burak Yılmaz'ı bedavaya vermeyiz" denilerek Beşiktaş'ın kiralama girişiminin önüne set çekildi.

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Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Burak Yılmaz cevabı
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