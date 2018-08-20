Almanlar, ÖZIL’den özür dilemeye başladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrası Almanların ırkçı saldırılarına maruz kalan Mesut Özil'le ilgili Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel çark etti. Mesut'a, milli takımı bıraktıktan sonra, sert sözlerle yüklenen federasyon başkanı Grindel, Bild'e yaptığı açıklamada, "Irkçı saldırılar için daha açık bir pozisyon almalı ve Mesut'un arkasında durmalıydım. Özil'e yöneltilen ırkçı saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez. Almanya Futbol Federasyonu olarak onu hayal kırıklığına uğrattığımız için üzgünüm" dedi.

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