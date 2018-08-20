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Almanlar, ÖZIL’den özür dilemeye başladı

Giriş Tarihi: 20.8.2018
Almanlar, ÖZIL’den özür dilemeye başladı

CUMHURBAŞKANI ile çektirdiği fotoğraf sonrası Almanların ırkçı saldırılarına maruz kalan 'le ilgili Başkanı Reinhard Grindel çark etti. Mesut'a, milli takımı bıraktıktan sonra, sert sözlerle yüklenen federasyon başkanı Grindel, Bild'e yaptığı açıklamada, "Irkçı saldırılar için daha açık bir pozisyon almalı ve Mesut'un arkasında durmalıydım. Özil'e yöneltilen ırkçı saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez. Almanya Futbol Federasyonu olarak onu hayal kırıklığına uğrattığımız için üzgünüm" dedi.

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Almanlar, ÖZIL’den özür dilemeye başladı
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