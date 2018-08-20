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'ta önce Tüzük Tadil, sonra Seçimli Genel Kurul

Kulübü, Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı'nın 15 Eylül Cumartesi, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın da 1 gün sonra 16 Eylül Pazar günü yapılacağını açıkladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2018 11:55
Beşiktaş'ta önce Tüzük Tadil, sonra Seçimli Genel Kurul

Başkan Fikret Orman'ın, Divan Kurulu 2018 Yılı 3'üncü Olağan Toplantısı'nda Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alındığını bildirmesinin ardından Siyah-beyazlı kulüp de seçimin 16 Eylül Pazar günü saat 10:30'da yapılacağını internet sitesinden duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu ile ilgili yaptığı açıklama şöyle;

"Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı'na Çağrı İlanı

Derneğimizin Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı, tüzüğümüzün 18. maddesinin B fıkrası uyarınca aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 08 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 10:30'da Akatlar Mahallesi, Yıldırım Oğuz Göker Caddesi, Gelincik Sokak, No:2 Beşiktaş - İstanbul adresinde bulunan BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacaktır.

8 Eylül 2018 Cumartesi günü toplantı çoğunluğunun sağlanamaması halinde; ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 15 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 10:30'da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na Çağrı İlanı

Derneğimizin Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, tüzüğümüzün 18. maddesinin B fıkrası uyarınca aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 09 Eylül 2018 Pazar günü saat 10:30'da Akatlar Mahallesi, Yıldırım Oğuz Göker Caddesi, Gelincik Sokak, No:2 Beşiktaş -İstanbul adresinde bulunan BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacaktır.

09 Eylül 2018 Pazar günü toplantı çoğunluğunun sağlanamaması halinde; ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 16 Eylül 2018 Pazar günü saat 10:30'da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır."

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Beşiktaş'ta önce Tüzük Tadil, sonra Seçimli Genel Kurul
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