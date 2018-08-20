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Cezayir basını yazdı: "Feghouli, 10 gün içinde ayrılabilir"

lı Feghouli'nin ülkesi Cezayir'de çıkan habere göre, yıldız oyuncu 10 gün içerisinde sarı kırmızılı takıma veda edebilir.

SABAH İNTERNET Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2018 11:16 Güncelleme Tarihi: 20.8.2018 11:18
Cezayir basını yazdı: Feghouli, 10 gün içinde ayrılabilir

'ın 'yi yendiği maçın ardından , "Gitmek isteyen arkadaşlarımız varsa onlar için bir 10 günlük süre var. Profesyonel hayat bu. Bakalım bu 10 gün bize neler getirecek." şeklinde konuşmuştu. Terim'in bu sözlerine Cezayir basınından bir karşılık geldi.

CEZAYİRLİ GAZETECİ 'O İSİMLERDEN BİRİ FEGHOULI' DEDİ

Ennahar Online'dan Amir Bahloul, Fatih Terim'in bu sözlerle takımın Cezayirli futbolcusu 'yi kastettiğini yazdı. Haberde, Feghouli'nin yüksek maaşı nedeniyle takım için de bir sorun olduğu belirtildi. Feghouli, Göztepe maçına yedek kulübesinde başlamış ve hiç süre alamamıştı.

BU SEZON NE KADAR KAZANACAK?

Tecrübeli futbolcu bu sezon 3,850 milyon Euro garanti ücretin yanı sıra 10 resmi maçta forma giymesi halinde 75 bin Euro, 20 resmi maçta ilave 75 bin Euro daha bonus kazanacak. Ayrıca 5 bin Euro da ve Şampiyonlar Ligi galibiyet primleri bulunuyor.

HABER: Serkan AKKOYUN

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Cezayir basını yazdı: "Feghouli, 10 gün içinde ayrılabilir"
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