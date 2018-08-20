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’i çok özlemiş

lu futbolseverler, 17 yıllık hasretin dindiği mücadeleye akın etti. Şehirde bayram havası yaşanırken, tribünlerde de özel şovlar vardı

Giriş Tarihi: 20.8.2018
Erzurum Süper Lig’i çok özlemiş
şehrinin 17 yıllık hasreti maçıyla sona erdi. 2010'da kurulan Erzurum Büyükşehir Belediyespor'un amatör ligden başlayarak 8 yılda Süper Lig'e uzanan başarısı heyecan uyandırırken, şehir dün adeta stada akın etti. Erzincan, Kars, Ağrı, Van, Muş ve Bitlis'ten de çok sayıda taraftar karşılaşmayı izlemek için kente geldi. Kazım Karabekir Stadı'nı dolduran taraftarlar, maçtan önce konfetiler patlatıp, tribün şovları yaparak takımlarının sahalarındaki ilk Süper Lig maçını coşkuyla karşıladı.
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Erzurum Süper Lig’i çok özlemiş
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