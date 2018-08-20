Erzurum Süper Lig’i çok özlemiş

Erzurum
şehrinin 17 yıllık Süper Lig
hasreti Beşiktaş
maçıyla sona erdi. 2010'da kurulan Erzurum Büyükşehir Belediyespor'un amatör ligden başlayarak 8 yılda Süper Lig'e uzanan başarısı heyecan uyandırırken, şehir dün adeta stada akın etti. Erzincan, Kars, Ağrı, Van, Muş ve Bitlis'ten de çok sayıda taraftar karşılaşmayı izlemek için kente geldi. Kazım Karabekir Stadı'nı dolduran taraftarlar, maçtan önce konfetiler patlatıp, tribün şovları yaparak takımlarının sahalarındaki ilk Süper Lig maçını coşkuyla karşıladı.