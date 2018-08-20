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Gerekli dersi almıyoruz!

, galibiyete rağmen takımının sergilediği futbolu eleştirdi

Giriş Tarihi: 20.8.2018
Gerekli dersi almıyoruz!
Beşiktaş Teknik Direktörü , maça iyi başlayan tarafın Erzurumspor olduğunu belirterek, "Biz sadece onları seyrettik" dedi. İkinci yarıda rollerin değiştiğini dile getiren tecrübeli hoca, "LASK Linz karşısında olduğu gibi bu maçta da iyi değildik. Gereken dersi almıyoruz. Biraz Allah'ın yardımı biraz da zorlayarak sahadan galibiyetle ayrıldık. Rakım da futbolcumuzu etkileyen önemli bir faktördü" diye konuştu. Güneş, 37. dakikada oyundan aldığı için de "İstediğimiz hücumu yapamıyorduk, değişiklik gerekiyordu. Oğuzhan bizim için önemli ama verim almayınca bu hamleyi gerçekleştirmek zorunda kaldık" değerlendirmesinde bulundu.
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