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resmen Al-Nassr'da

Suudi Arabistan ekibi 'nin Brezilyalı oyuncusu 'yu renklerine bağladığını resmen açıkladı. Sarı lacivertli kulüp, KAP'a yaptığı bildirimde transferin 10.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiğini açıkladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2018 19:30 Güncelleme Tarihi: 20.8.2018 20:02
Giuliano resmen Al-Nassr'da

Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Victor de Paula'nın Suudi Arabistan'ın El Nassr Kulübüne transfer olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Giuliano Victor de Paula'nın Suudi Arabistan kulübü El Nassr'a, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 10 milyon 500 bin avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. Giuliano'ya kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

El Nassr Kulübü de sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Brezilyalı futbolcu ile 3 yıllık anlaşma imzalandığını bildirdi.

Geçen sezon öncesinde 7 milyon avro bonservis bedeliyle Rusya'nın Zenit takımından transfer edilen 28 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayı 1 sezon terletti. Giuliano, Fenerbahçe'de geçen sezon 30 lig maçında forma giydi ve 14 golle takımın en skorer oyuncusu oldu.

Tecrübeli futbolcu, bu sezon da 1 lig maçında 1 gol attı.

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Giuliano resmen Al-Nassr'da
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