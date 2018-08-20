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'nun menajeri, transfer sürecini SABAH'a anlattı

'nin 28 yaşındaki oyuncusu , 10.5 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi 'a transfer oldu. Brezilyalı oyuncunun menajeri William D'Avila, transfer sürecini SABAH'a anlattı.

Giriş Tarihi: 20.8.2018 19:58 Güncelleme Tarihi: 20.8.2018 20:03
Giuliano'nun menajeri, transfer sürecini SABAH'a anlattı

Kısır geçen transfer dönemine menajer William D'Avila damgasını vurdu.

DW Sports Managament şirketinin sahibi olan Davila, Onyekuru'yu Galatasaray'a getirdikten sonra 'yu da 'den götürdü. Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın Giuliano için 10.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemesini sağlayan Davila, transfer sürecini SABAH'a anlattı: ''Giuliano gibi bir oyuncuyla çalıştığım için çok mutluyum. Avukatı Felipe Nagel de yardımcı oldu. Damien Comolli de şu ana kadar çalıştığım en iyi profesyonellerden biri, onun sayesinde her şey çok çabuk ilerledi.''

Giuliano için mesaisini harcayan William D'Avila şimdi de menajerliğini yaptığı Badou Ndiaye'yi Galatasaray'a getirecek. Stoke City'yi kiralama konusunda ikna eden D'Avila, Ndiaye'nin hafta içinde sarı-kırmızılı takıma dönmesini sağlayacak.

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Giuliano'nun menajeri, transfer sürecini SABAH'a anlattı
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