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Horoz, Adana Demir’i ’la devirdi

Giriş Tarihi: 20.8.2018
Horoz, Adana Demir’i Burak Çalık’la devirdi
Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Denizlispor, deplasmanda 'u 1-0 yendi. Denizlispor'un golünü 82. dakikada kaydetti. Bu sonuçla Denizlispor ilk galibiyetini alırken, Adana Demirspor 3 puanda kaldı.

AFJET AFYONSPOR-ALTAY: 1-1
GOLLER: Onur (Dk.76) / Paxao (Dk.57)
SARI KARTLAR: İsmet, Ali, Nazmi / Yasin, Özgür, Emre

?ESKİŞEHİRSPOR-BALIKESİR: 2-2
GOLLER: Cemali (Dk.45), İbrahim (Dk.90) / Sedat (Dk.16), Nizamettin (Dk.57)
KIRMIZI KART: Ekrem Kılıçarslan / -
SARI KARTLAR: İbrahim Halil Öner / -

?GAZİŞEHİR-İSTANBULSPOR: 1-1
GOLLER: Del Valle (Dk.31) / İbrahim Yılmaz (Dk.83)
SARI KARTLAR: Yalçın, Mehmet, Gökhan / Muhammed, Wellington
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Horoz, Adana Demir’i Burak Çalık’la devirdi
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