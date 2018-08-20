Horoz, Adana Demir’i Burak Çalık’la devirdi

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Denizlispor, deplasmanda Adana Demirspor
'u 1-0 yendi. Denizlispor'un golünü 82. dakikada Burak Çalık
kaydetti. Bu sonuçla Denizlispor ilk galibiyetini alırken, Adana Demirspor 3 puanda kaldı. AFJET AFYONSPOR-ALTAY: 1-1 GOLLER:
Onur (Dk.76) /
Paxao (Dk.57) SARI KARTLAR:
İsmet, Ali, Nazmi /
Yasin, Özgür, Emre ?ESKİŞEHİRSPOR-BALIKESİR: 2-2 GOLLER
: Cemali (Dk.45), İbrahim (Dk.90) /
Sedat (Dk.16), Nizamettin (Dk.57) KIRMIZI KART:
Ekrem Kılıçarslan / - SARI KARTLAR:
İbrahim Halil Öner / - ?GAZİŞEHİR-İSTANBULSPOR: 1-1 GOLLER:
Del Valle (Dk.31) / İbrahim Yılmaz (Dk.83) SARI KARTLAR:
Yalçın, Mehmet, Gökhan / Muhammed, Wellington