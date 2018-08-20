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: Başakşehir’i geri koşturduk

teknik direktörü , 'in 2. haftasında karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. İkinci yarıda Başakşehir'i geri koşturduklarını belirten Özdeş, konuk ekibin her oyuncu değişikliğinin ardından oyun formatından geri düştüklerini belirtti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2018 00:18 Güncelleme Tarihi: 21.8.2018 00:24
Kemal Özdeş: Başakşehir’i geri koşturduk

Teknik Direktörü , alınan Başakşehir galibiyetini taraftara armağan etti.

Kasımpaşa sahasında 'i 2-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, sahalarındaki ilk maçını kazandıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Buraya gelen taraftarımıza teşekkür ediyorum ve galibiyeti onlara armağan ediyorum.

Başakşehir İngiltere'deki kadro değişikliğiyle hemen hemen aynı kadroyla çıktı. Onların pas trafiğini etki altına almak için öne yerleştik. Ancak kaliteli top kullanan bir takım. Önce bizi kendi yarı sahamıza sonra 1. bölgeye hapsetti. Dönen her topu Başakşehir kazandı. Belki gol pozisyonu vermedik ama topu daha önde tutmamız lazımdı. İlk yarıya oranla daha başarılı olduk ikinci yarıda. Bu kez Başakşehir'i geri koşturduk. Daha sonra skoru bulduk. Her oyuncu değiştirdiklerinde oyun formatından geriye düştüler. Topa sahip olmaları adına takımım iyi iş yaptı. Duran topta kötü bir yerleşimden son dakikada attığımız golle oynadığımız şekli golün karşılığını almış olduk. Tüm ülkemizin kurban bayramını kutluyorum" diye konuştu.

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Kemal Özdeş: Başakşehir’i geri koşturduk
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