Manchester City’den Huddersfield’e 6 gol

PREMIER Lig'de son şampiyon Manchester City, bu sezon evindeki ilk lig maçında Huddersfield'ı gole boğdu: 6-1. İlk yarıda Agüero (25, 35) ve Gabriel Jesus'un (31) golleri ile 3-0 öne geçen Manchester ekibine Huddersfield 43'te Stankovic'le cevap verdi: 3-1. Ancak ikinci yarıda da City fırtınası dinmedi. 48'de David Silva frikikten 4-1'i buldu. 75'te Agüero topukla ağları sarstı ve Premier Lig kariyerindeki 9. hat-trick'ine imza attı. Maçın son golünü Kongolo kendi kalesine gönderdi ve mücadele 6-1 bitti. Mourinho'nun takımı Manchester United ise Albion'a deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup oldu.

BUGÜN NELER OLDU