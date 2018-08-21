3 Büyükler’in futbolu suni

3 BÜYÜKLER'İN FUTBOLU SUNİ

1- Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın iki haftada ortaya koyduğu futbol sizi tatmin etti mi?

GÜRCAN BİLGİÇ: Henüz vücutlar sezon başı antrenmanlarının etkisindeyken, bu haftalarda üst düzey tempo beklemek doğru değil. Beşiktaş ve Galatasaray geçen seneki düzenlerini ve iskeletlerini koruyabildiler. Sistem veya uyum sorunları da yok. Sadece form tutmayı bekleyen kadroları var. Fenerbahçe ise farklı durumda. Hem oyuncu hem de teknik adamda değişikliğe gittikleri gibi, oyun anlayışını da değiştirmenin peşindeler. Bocalıyorlar. Üçü de sorunlarını çözüp, daha iyi olacaklarının sinyallerini veriyorlar. Şu anda tat vermiyorlar ama zaman lehlerine işleyecek.

LEVENT TÜZEMEN: 3 büyük takımın da henüz ideal 11'lerini oluşturmadıklarını görüyorum. 31 Ağustos'ta transfer bittikten sonra teknik adamlar, alınanlar ve elde kalanlar ile masaya oturacaklar. Lig ve Avrupa için önce geniş kadroyu belirleyip sonra da kafalarındaki ideal kadroları oluşturacaklar. G.Saray'ın göz okşamayan oyunundaki en büyük etken SABAH Spor Servisi'nin yaptığı, 'Uzun mesafeli hazırlık maçları G.Saraylı oyuncuları yordu' haberinde yatıyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe sezonu erken açtıkları gibi lig öncesi ciddi ve yorucu bir Avrupa arenasında sahne aldılar. F.Bahçe doğrudan UEFA ligine kalırken, bu yoğunluk Beşiktaş için devam ediyor. Milli maçlardan sonra 3 takımın ideal kadrolarını göreceğiz ve ortaya koyacakları oyunları doğru olarak yorumlayacağız. Yani 3 büyüklerin bu düşük performanslarının suni olduğunu söyleyebilirim.

MURAT ÖZBOSTAN: Hepsinin ayrı ayrı sorunları var. Ama bu sorunları da kendileri yarattı. Üç takım da hazır değil. Galatasaray şampiyon olmuş, Beşiktaş'ın kadrosu hemen hemen aynı. Fenerbahçe'de de bir teknik adam değişikliği var. Ortada iyi futbol yok, sistem yok, keyif yok. Zamana ihtiyaç var kavramına katılmıyorum. Temmuz, Ağustos 2 ay geçmiş. Daha ne zamanı olsun!

GOMİS'E PAS VERMEDİLER!

2- Yoksa 3 büyük takım da dökülüyor mu?

LEVENT TÜZEMEN: Gomis'in Galatasaray'dan ayrılacağını artık düşünmüyorum. Fransız futbolcu, İstanbul'da kazandığından daha fazlasını diğer kulüplerden kazanacağını bilseydi çoktan bir başka takıma transfer olurdu. Gomis'in zam talebinin bazı oyuncularda rahatsızlık yarattığını gözlemledim. Geçen sezon tüm oyuncular hücum hattında Gomis'in gol atması için çaba harcıyorlardı. Bu desteği Göztepe maçında Gomis oyuna girdikten sonra göremedim. Özellikle Belhanda ve Sinan Gümüş uygun pozisyonlarda Gomis'e pas vermedi. Terim, santrforlu sistemle de G.Saray'ı oynatır, gerektiğinde 4-6-0'ı da deneyebilir. Elindeki kadro homojen yapılı oyunculardan oluşuyor. Eğer Gomis ve Eren oynamazsa Onyekuru hatta Rodrigues 4-6-0'ın gol ayağı olabilirler.

MURAT ÖZBOSTAN: Gomis, Galatasaray için önemli bir futbolcu. Satılırsa Galatasaray yerini dolduramaz. Bu bir gerçek. Bu kadar gol atacak başka bir oyuncu bulamazsınız. Onyekuru'dan santrfor olmaz. Galatasaray başka bir çözüm yolu bulmalı.

GÜRCAN BİLGİÇ: Fatih Terim'in ısrarla santrfor peşinde koşması boşa değil. Onyekuru yüzü kaleye dönük oynayan, adam eksilten ve servis yapan bir oyuncu. Ne Gomis'in yerini doldurur ne de santrfor oynayabilir. Eren'den iyisini bulmak zorundalar. Geçen sene Feghouli'yi birkaç maç denediler ama sistem böyle işlemez. Zaman daralıyor, Şampiyonlar Ligi başlamadan yönetim hamlesini yapmalı ya da Fatih hocaya "Başının çaresine bak" demeli. O, bir formül bulur.

OĞUZHAN'DAN 10 NUMARA OLMAZ

3- G.Saray'da Gomis'in satışı hâlâ gündemde. Onyekuru bu takımda santrfor oynar mı?

MURAT ÖZBOSTAN: Şenol Güneş, ondan 10 numara yaratmaya çalışıyor. Türkiye'de 10 numara var mı ki Oğuzhan'dan 10 numara olsun? Hoca bir kere bu denemeyi sonlandırmalı. Yönetimin 10 numara transfer yapacağını düşünmüyorum. Oğuzhan, savunma önünde oynarsa yine başarılı olacaktır.

GÜRCAN BİLGİÇ: Oğuzhan daha önce bu bölgede çok verimli oynadı. Partneri Mario Gomez'di. Diğer santrforlarla aynı uyumu yakalayamadı. Erzurum'da yaşananlar, o maçlık. Takımın tamamı iyi değildi ve Şenol hoca orta sahaya direnç getirmek istedi. Çift forvete dönerek, sistemin değil, oyuncu performansından yararlanmak istedi ve başarılı oldu.

LEVENT TÜZEMEN: Şenol Güneş, sevdiği oyunculardan kolay kolay vazgeçmez. Oğuzhan ile Şenol hoca arasındaki ilişki, oyuncu-teknik adam ilişkisinden çok, baba-oğul sıcaklığındadır. Linz maçında Oğuzhan çok etkisizdi. Erzurum maçında da ciddi fizik gücü zafiyeti yaşayıp çok top kaptırınca Şenol hoca, zorunlu olarak oyuncu değişikliğine gidip Oğuzhan'ı çıkardı. Bu hamlesi de çok başarılı oldu. Beşiktaş, Oğuzhan'lı süreçte 1-0'dan daha fazla bir skorla geriye düşebilirdi. Caner Erkin'in girip Babel'in 10 numara gibi oynaması Beşiktaş'ın oyunda üstünlüğünü ele geçirmesini ve maçı kazanmasını sağladı. Oğuzhan Özyakup mutlaka mesajı alıp toparlanacaktır.

GİULİANO SICAK PARA KURBANI

4- Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup Erzurum'da 37. dakikada oyundan alındı. Bu Güneş'in 'Acilen 10 numara alın' mesajı mıdır? GIULIANO'NUN satışı Fenerbahçe için bir fayda mı, yoksa bir zarar mıdır?

GÜRCAN BİLGİÇ: Bonservisi için alınan 10.5 milyon Euro kesinlikle fayda sağlayacaktır. Bu satışı yapmak zorundaydılar. Şimdi iki yabancı transfer hakları daha olacak. Önde üçlü oynamak istiyor Cocu. Bu düzende Guiliano'ya zaten yer yoktu. Şimdi oluşturacakları yeni bütçe ile stoper ve orta saha için daha seçici olma şansını da yakaladılar.

MURAT ÖZBOSTAN: Cocu'nun satılmasını istediği bir oyuncu değildi. Bakın Malatyaspor maçı sonrası neler demiş: "Çok zeki bir isimdi. Onunla çalışmaktan memnundum. Oyunu iyi okuyordu." Bu sözlerden de anlaşıldığı üzere Cocu bu satışa zoraki onay vermiş. Faydalı bir oyuncuydu. Fakat sıcak para gerekli olduğu için bu operasyon yapıldı.

LEVENT TÜZEMEN: F.Bahçe'nin geçen sezon lig yarışının içinde olmasının en önemli oyuncularından biri Giuliano'ydu. Brezilyalı futbolcu, yüksek top tekniği, vuruş becerisi ve attığı gollerle Fenerbahçe'yi taşıdı. Cocu'nun sisteminde yer almadığı için satılıyor. Hollandalı hoca, keşke Giuliano'ya göre bir sistem belirleseydi. Maalesef yabancı hocalar, elindeki oyunculara göre sistem oluşturmuyor, kendi belirledikleri sisteme göre oyuncu monte etmeye çalışıyor. Ayrıca Fenerbahçe'nin yaşadığı mali kriz, Al Nassr kulübünün yüksek bonservis bedeli ödemeyi kabul etmesi Giuliano'nun gidişine önemli bir etken oldu. Bu arada Giuliano'nun da alacağı paranın Fenerbahçe'den daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yoksa oyuncu daha az bir rakama Fenerbahçe'yi terk etmez. Giuliano'nun eksikliğini de Fenerbahçe hisseder.