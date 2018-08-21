Lazio taraftar gruplarından skandal karar

İTALYAN kulübü Lazio'nun taraftar grupları skandal bir karara imza attı ve kale arkasında kadın taraftarları görmek istemediklerini belirtti. Ligin ilk haftasında Napoli'ye karşı oynanan maç öncesi Curva Sud olarak bilinen kale arkası tribündeki taraftar grupları bir bildiri dağıtarak, ilk 10 sırada kadın taraftar olmasını istemediklerini duyurdu. Lazio ise yaptığı açıklamada, "Kulübümüzün resmi olarak almış olduğu bir karar değil. Biz her türlü ayrıma karşıyız. Birkaç taraftarın ve grubun yapmış olduğu hareket bizimle bağdaştırılmamalı" denildi

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