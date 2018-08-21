Son söz Kasımpaşa'nın

Spor Toto Süper Lig'de ikinci haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, Başakşehir'i 2-1 yenerek bu sezon da şampiyonluğa oynayan takımlara sorun olacağını gösterdi. İlk yarının en önemli pozisyonu 21. dakikada yaşandı. Ceza sahasının hemen önünde kazanılan frikikte Emre'nin vuruşunu Kasımpaşa'nın sol beki Veigneau kale çizgisine giderek kafasıyla çıkardı. 67'de ev sahibinin kontra atağında Da Costa'nın düşürdüğü Diagne penaltı atışını da gole çevirdi: 1-0. Başakşehir bu gole 85'de cevap verdi. Emre'nin kullandığı serbest atışta Adebayor indirdi, Napoleoni eşitliği getirdi: 1-1. Maçın yıldızı Diagne 90+1'de skoru belirledi. Korner atışından gelen topta Mert'in yaptığı hatayı değerlendiren Senegalli forvet Kasımpaşa'ya galibiyeti getirdi: 2-1.

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