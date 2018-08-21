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Son söz 'nın

Burnley’e elenip Avrupa’ya veda eden lige dönüşte de ’ya yenildi. Ev sahibi, Diagne’nin 90+1’de attığı golle kazanıp ikide iki yapmayı başardı.

TURGUT DOĞAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2018
Son söz Kasımpaşa'nın

'de ikinci haftanın kapanış maçında , 'i 2-1 yenerek bu sezon da şampiyonluğa oynayan takımlara sorun olacağını gösterdi. İlk yarının en önemli pozisyonu 21. dakikada yaşandı. Ceza sahasının hemen önünde kazanılan frikikte Emre'nin vuruşunu Kasımpaşa'nın sol beki Veigneau kale çizgisine giderek kafasıyla çıkardı. 67'de ev sahibinin kontra atağında Da Costa'nın düşürdüğü Diagne penaltı atışını da gole çevirdi: 1-0. Başakşehir bu gole 85'de cevap verdi. Emre'nin kullandığı serbest atışta Adebayor indirdi, Napoleoni eşitliği getirdi: 1-1. Maçın yıldızı Diagne 90+1'de skoru belirledi. Korner atışından gelen topta Mert'in yaptığı hatayı değerlendiren Senegalli forvet Kasımpaşa'ya galibiyeti getirdi: 2-1.

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Son söz Kasımpaşa'nın
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