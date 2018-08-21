Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > UEFA en iyi oyuncu için 3 adayı açıkladı

en iyi oyuncu için 3 adayı açıkladı

Giriş Tarihi: 21.8.2018
UEFA en iyi oyuncu için 3 adayı açıkladı
Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonunun en iyi oyuncusu adaylarında finale kalan üç isim açıklandı. tarafından yapılan açıklamada 10 ismin arasında yapılan oylamayla finale kalan isimler 'in Hırvat orta sahası , Liverpool'un geçen sezon parlayan yıldızı Mısırlı Mohamed Salah ve Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdıktan sonra Juventus'a transfer olan Portekizli yıldız olarak belirlendi. Ödülün sahibinin 30 Ağustos'ta yapılacak oylamayla açıklanacağı belirtildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
UEFA en iyi oyuncu için 3 adayı açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN