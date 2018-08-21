UEFA en iyi oyuncu için 3 adayı açıkladı

Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonunun en iyi oyuncusu adaylarında finale kalan üç isim açıklandı. UEFA
tarafından yapılan açıklamada 10 ismin arasında yapılan oylamayla finale kalan isimler Real Madrid
'in Hırvat orta sahası Luka Modric
, Liverpool'un geçen sezon parlayan yıldızı Mısırlı Mohamed Salah ve Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdıktan sonra Juventus'a transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo
olarak belirlendi. Ödülün sahibinin 30 Ağustos'ta yapılacak oylamayla açıklanacağı belirtildi.