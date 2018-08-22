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bayramda sevindirdi

20 yaşındaki Ajaxlı oyuncu 13 ay sonra komadan çıktı. Geçen yıl temmuz ayında sahada kalbi duran ve beyninde hasar tespit edilen Nouri hayata tutunarak, ailesini hatırlamayı başardı.

Giriş Tarihi: 22.8.2018
Abdelhak Nouri bayramda sevindirdi

Ajax'ın geçtiğimiz yıl temmuz ayında ile oynadığı hazırlık maçında kalbi duran ve 13 aydır komada olan 'den iyi haber geldi. Nouri'nin abisi Abderrahim, kardeşinin 5 Ağustos'ta komadan çıktığını, uyanınca ailesini tanıdığını açıkladı. Abdelhak'ın kafasını, gözlerini ve kaşlarını oynatabildiğini ifade eden ağabeyi, nörolojik durumunun birkaç ay öncesine göre daha iyi olduğu da vurguladı. 20 yaşındaki futbolcunun vücudunu hâlâ oynatamadığının altını çizen Abderrahim, kardeşini bazen yataktan kaldırıp tekerlekli sandalyeye koyduklarını anlattı. Fas asıllı Hollandalı yıldız, Ajax'ın, Werder Bremen ile oynadığı hazırlık maçının 72. dakikasında yere yığılmıştı. Saha içindeki müdahaleler sonuç vermemiş oyuncu, futbolcu arkadaşlarının ve tribünlerin korku dolu bakışlarıyla hastaneye kaldırılmıştı.

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Abdelhak Nouri bayramda sevindirdi
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