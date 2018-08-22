Abdelhak Nouri bayramda sevindirdi

Ajax'ın geçtiğimiz yıl temmuz ayında Werder Bremen ile oynadığı hazırlık maçında kalbi duran ve 13 aydır komada olan Abdelhak Nouri'den iyi haber geldi. Nouri'nin abisi Abderrahim, kardeşinin 5 Ağustos'ta komadan çıktığını, uyanınca ailesini tanıdığını açıkladı. Abdelhak'ın kafasını, gözlerini ve kaşlarını oynatabildiğini ifade eden ağabeyi, nörolojik durumunun birkaç ay öncesine göre daha iyi olduğu da vurguladı. 20 yaşındaki futbolcunun vücudunu hâlâ oynatamadığının altını çizen Abderrahim, kardeşini bazen yataktan kaldırıp tekerlekli sandalyeye koyduklarını anlattı. Fas asıllı Hollandalı yıldız, Ajax'ın, Werder Bremen ile oynadığı hazırlık maçının 72. dakikasında yere yığılmıştı. Saha içindeki müdahaleler sonuç vermemiş oyuncu, futbolcu arkadaşlarının ve tribünlerin korku dolu bakışlarıyla hastaneye kaldırılmıştı.

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