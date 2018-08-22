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favori ama her zaman favori kazanamaz

G.Saray’ın efsane ismi , bir dönem formasını giydiği Partizan’ın ile eşleşmesini kantara çıkardı. "Kaliteli yabancı futbolculara sahip Beşiktaş favori. Evindeki ilk maçta Partizan'ın kesinlikle gol yememesi gerekiyor. Zoran Mirkovic takıma disiplin getirdi ancak hâlâ arayış içindeler"

Giriş Tarihi: 22.8.2018
Beşiktaş favori ama her zaman favori kazanamaz

Uzun yıllar forma giydiği Galatasaray'da efsane futbolculardan biri olarak kabul edilen , yetiştiği Partizan'ın ile olan eşleşmesini kantara çıkardı. Prekazi, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ekibinin rakibine göre daha avantajlı olduğunu bilerterek, bir Partizan taraftarı olarak iyi bir sonuç beklediğini ifade etti. 1975-1984 yıllarında Partizan forması giyen Prekazi, Beşiktaş'ın geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiğini anımsatarak, her ne kadar LASK Linz'i son dakika golüyle eleseler de kaliteli yabancı futbolculara sahip Beşiktaş'ın favori olduğunu kaydetti. Zoran Mirkovic'in teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından Partizan'ın yavaş yavaş krizden çıkmaya başladığını belirten Prekazi, "Favori Beşiktaş olsa da futbolda her zaman favoriler kazanmıyor. Her takım kazabilir" dedi.

MİRKOVİC DİSİPLİN GETİRDİ
Prekazi, ilk maçta Partizan'ın kesinlikle kalesinde gol görmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Her takım kazanabilir ve kaybedebilir. Partizan mükemmel değil, hâlâ bir formül arayışında ama Mirkovic'in gelişiyle takıma disiplin geldiğini görüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRK HALKINI KANDIRAMAZSIN!
'de futbol oynayan isimlerin ellerinden gelenin en iyisini yaparak kendilerini kanıtlamaları gerektiğini söyleyen Prekazi, "Türk halkını kandıramazsınız, zira onlar kime değer verip saygı duyacağını iyi bilir. Tüm bunlar için epey çaba gerekiyor. Eğer doğru kişi olursan, seni avuçlarının içindeki su gibi korurlar."

Partizan ile Beşiktaş arasındaki ilk maç yarın Belgrad'daki Partizan Stadı'nda, rövanş ise 30 Ağustos'ta Vodafone Park'ta oynanacak.

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Beşiktaş favori ama her zaman favori kazanamaz
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