Beşiktaş, Partizan karşısında avantaj peşinde

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Sırbistan'ın Partizan takımıyla karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma TSİ 21.30'da başkent Belgrad'daki Partizan Stadı'ndaki oynanacak. Mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ile Branislav Hancko gerçekleştirecek. Filip Glova ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.

Siyah-beyazlı ekip, rakibini mağlup ederek İstanbul'daki karşılaşma için avantaj elde etmeye çalışacak.

Beşiktaş, play-off turuna kadar oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve bir yenilgiyle sahadan ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0'lık skorlarla yenen siyah-beyazlı ekip, 3. ön eleme turuna yükseldi. Bu turun ilk maçında LASK Linz'i İstanbul'da 1-0 yenen Beşiktaş, Avusturya'daki mücadelede 2-1 yenilmesine rağmen adını play-off turuna yazdı.

PARTİZAN'IN YENİLGİSİ YOK

Beşiktaş'ın yarınki rakibi Partizan ise Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turundan itibaren yaptığı 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlik aldı.

1. ön elemede Karadağ'dan Rudar Pljevlja'yı her iki maçta 3-0 yenerek 2. ön eleme turuna yükselen Sırbistan temsilcisi, bu turda da Litvanya'nın Trakai ekibini ilk maçta 1-0 yendi. İkinci karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılan Partizan, 3. ön elemede Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı 2-1 ve 3-2 yenerek adını play-off turuna yazdırdı.

NEGREDO KIRMIZI KART CEZALISI

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Alvaro Negredo, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı takımın LASK Linz ile yaptığı karşılaşmanın 85. dakikasında sarı kart gören İspanyol futbolcu, 90. dakikada attığı golün ardından formasını çıkardığı için gördüğü ikinci sarının ardından kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakmıştı.

Beşiktaş, Partizan maçının hazırlıklarını ise bu akşam maçın oynanacağı statta gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. Antrenman öncesi teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.