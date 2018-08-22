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, 'u 'e davet etti

Kadrosuna santrfor takviyesi yapmak isteyen ve Beşiktaş'ın Brezilyalı forveti Love ile ilgilenen , oyuncunun fiyat arttırması sebebiyle ibreyi 'da forma giyen 'a çevirdi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2018 16:21 Güncelleme Tarihi: 22.8.2018 16:24
Göztepe, Eren Derdiyok'u İzmir'e davet etti

'de harekatı sürüyor. Kadrosuna golcü takviye etmek için çalışmalarını sürdüren ve Beşiktaş forması giyen Vagner Love transferinde bir hayli yol kateden ekibi, oyuncunun fiyat arttırması sebebiyle frene bastı.

Oyuncuya son teklifini ilettikten sonra beklemeye geçen Göztepeli yöneticiler, 'da forma giyen Türk asıllı İsviçreli golcü 'u gündemine aldı.

Tecrübeli oyuncunun İzmir'e davet edildiği öğrenilirken, ilerleyen günlerde sarı-kırmızılı takımın iki oyuncudan birini kadrosuna katması bekleniyor. Ligin ilk iki haftasında 135 dakika forma giyen Eren, rakip ağlara bir de gol bırakmıştı.

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Göztepe, Eren Derdiyok'u İzmir'e davet etti
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