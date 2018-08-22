Göztepe, Eren Derdiyok'u İzmir'e davet etti

Göztepe'de transfer harekatı sürüyor. Kadrosuna golcü takviye etmek için çalışmalarını sürdüren ve Beşiktaş forması giyen Vagner Love transferinde bir hayli yol kateden İzmir ekibi, oyuncunun fiyat arttırması sebebiyle frene bastı.

Oyuncuya son teklifini ilettikten sonra beklemeye geçen Göztepeli yöneticiler, Galatasaray'da forma giyen Türk asıllı İsviçreli golcü Eren Derdiyok'u gündemine aldı.

Tecrübeli oyuncunun İzmir'e davet edildiği öğrenilirken, ilerleyen günlerde sarı-kırmızılı takımın iki oyuncudan birini kadrosuna katması bekleniyor. Ligin ilk iki haftasında 135 dakika forma giyen Eren, rakip ağlara bir de gol bırakmıştı.