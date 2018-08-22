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Heurtaux, 'nde

, Fransız stoper oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2018 17:10
Heurtaux, MKE Ankaragücü'nde

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , çalışmalarına tam gaz devam ediyor. ekibi, son olarak İtalya'nın Hellas Verona takımında kiralık olarak forma giyen 'yu 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Beştepe Tesisleri'nde başkan 'in katılımıyla düzenlenen imza töreninde kendisini 3 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atan Thomas Heurtaux, "İtalya'da takımların taraftarları çok iyi. Tabii ki futbol kültürü olan bir şehre ve muhteşem bir taraftara sahip olan bir takıma gelmekten dolayı çok mutluyum. Takım arkadaşlarım ile Ankaragücü için elimizden geldiğini yapacağız. Umarım taraftarlarımızı mutlu ederim" dedi.

YİĞİNER: "THOMAS BAŞARILI OLACAKTIR"

Heurtaux'un transferinin daha erken bittiğini ancak oyuncunun eski kulübü Udinese'den dolayı transferin resmiyete dökülmesinin geciktiğini belirten başkan Mehmet Yiğiner ise "Ayağı yere basan bir takım kurma hedefindeydik. Süper Lig'in zorluklarını bilerek transferlerimizi gerçekleştirdik. Thomas, dünyanın en zor liglerinden Serie A'da mücadele etti. Başarılı olacaktır" ifadelerini kullandı.

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Heurtaux, MKE Ankaragücü'nde
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