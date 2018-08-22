Son dakika: Fenerbahçe'den forvete bir transfer daha!

Fenerbahçe, İsviçre ekiplerinden FC Zurich'in 24 yaşındaki golcüsü Michael Frey'i transfer etti.

Habertürk'te yer alan bilgiye göre oyuncu yarın İstanbul'a gelecek. Fenerbahçe'nin daha önce teklif yaptığı ancak transferinde problem çıkan oyuncu, sarı lacivertli takıma gelemediği için idmana çıkmamıştı.

24 yaşındaki oyuncu geçen sezon Zürih formasıyla 36 resmi maçta 16 gol 6 asistlik bir performans sergilemişti.

DETAYLAR BİRAZDAN...

TRANSFER & SICAK GELİŞME | Suudi Arabistan bir başka takımı Al-Ahli Cidde'nin de Josef de Souza'ya talip olduğu ve Fenerbahçe'ye teklif yaptığı öğrenildi. pic.twitter.com/CX8ut7Ycfj — Sabah Spor (@sabahspor1) August 22, 2018