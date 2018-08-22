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Son dakika: 'den forvete bir daha!

, FC Zurich'in 24 yaşındaki golcüsü 'i etti. Oyuncu yarın İstanbul'a geliyor.

Giriş Tarihi: 22.8.2018 16:54 Güncelleme Tarihi: 22.8.2018 17:00
Son dakika: Fenerbahçe'den forvete bir transfer daha!

, İsviçre ekiplerinden FC Zurich'in 24 yaşındaki golcüsü 'i etti.

Habertürk'te yer alan bilgiye göre oyuncu yarın İstanbul'a gelecek. Fenerbahçe'nin daha önce teklif yaptığı ancak transferinde problem çıkan oyuncu, sarı lacivertli takıma gelemediği için idmana çıkmamıştı.

24 yaşındaki oyuncu geçen sezon Zürih formasıyla 36 resmi maçta 16 gol 6 asistlik bir performans sergilemişti.

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Son dakika: Fenerbahçe'den forvete bir transfer daha!
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