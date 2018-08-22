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, Ndiaye için 'kiralama ücreti' istedi!

'ın kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Badou Ndiaye için kulübü son anda kiralama ücreti istedi. Sarı kırmızılı heyet, İngilizleri ikna etmeye çalışıyor.

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2018 11:22 Güncelleme Tarihi: 22.8.2018 11:30
Stoke City, Ndiaye için 'kiralama ücreti' istedi!

'in "İnşallah olacak" dediği, teknik direktör 'in "Pazartesi veya salı günü kiralık olarak takıma katılacak" şeklinde konuştuğu Badou Ndiaye'yi sarı-kırmızılı taraftarlar heyecanla bekliyor. Bu transferin gecikmesinin nedeni ortaya çıktı.

STOKE CITY KİRALAMA BEDELİ İSTEDİ

'nin son anda Ndiaye için Galatasaray'dan kiralama bedeli talep ettiği öğrenildi. İngilizler 16 milyon Euro bonservis ödedikleri Senegalli yıldızdan para kazanmayı istiyor. Ndiaye'yi bedavaya kiralamak için görüşmelerini sürdüren Galatasaray cephesi ise Stoke City'yi "Oyuncunuzu Şampiyonlar Ligi'nde parlatacağız" diyerek ikna etmeye çalışıyor.

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ALANYASPOR MAÇINA YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Sarı-kırmızılı taraftarının dört gözle beklediği Ndiaye'nin Alanyaspor maçına yetişmesi planlanıyor. Fatih Terim ve ekibi, Senegalli 8 numaranın dönüşüyle Fernando'nun performansının artacağına ve Şampiyonlar Ligi için iddialı konuma geleceklerine inanıyor.

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Stoke City, Ndiaye için 'kiralama ücreti' istedi!
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