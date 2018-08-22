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Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 3. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2018 12:32
Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 3'üncü hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 3'üncü haftanın programı ve hakemler şöyle:

24 AĞUSTOS CUMA

- Büyükşehir Belediye Erzurum: Yaşar Kemal Uğurlu

25 AĞUSTOS CUMARTESİ

MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Mete Kalkavan
Göztepe - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
Kayserispor - Evkur Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

26 AĞUSTOS PAZAR

Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
Beşiktaş - Antalyaspor: Halis Özkahya
Atiker Konyaspor - Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

27 AĞUSTOS PAZARTESİ

- Akhisarspor:
Galatasaray - Aytemiz : Halil Umut Meler

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Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri açıklandı
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