Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 3'üncü hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 3'üncü haftanın programı ve hakemler şöyle:
24 AĞUSTOS CUMA
Çaykur Rize - Büyükşehir Belediye Erzurum: Yaşar Kemal Uğurlu
25 AĞUSTOS CUMARTESİ
MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Mete Kalkavan
Göztepe - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
Kayserispor - Evkur Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
26 AĞUSTOS PAZAR
Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
Beşiktaş - Antalyaspor: Halis Özkahya
Atiker Konyaspor - Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
27 AĞUSTOS PAZARTESİ
Medipol Başakşehir - Akhisarspor: Ali Palabıyık
Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler