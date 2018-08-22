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SÜPER LIG’de gençlerin adı yok

Giriş Tarihi: 22.8.2018
SÜPER LIG’de gençlerin adı yok

SÜPER Lig'de takımlar, genç futbolculara güvenmiyor. Ligin ikinci haftası geride kalırken oynanan 18 karşılaşmada, sadeAntalyalyaspor, , ve , 20 yaş altı futbolculara fırsat verdi. Bursaspor'da, mücadelesinde ilk kez forma giyen Burak Kapacak ve Fenerbahçe maçında oyuna sonradan dahil olan Makedon Jani Atanasov, yeşil-beyazlı ekibin genç isimleri olarak dikkat çekti. Fenerbahçe'de Bursaspor karşısında oynayan Eljif Elmas, Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Abdülkadir Ömür ve ligin ilk haftasında Kayserispor karşısında Antalyaspor forması giyen Doğukan Sinik, ilk iki haftada şans bulan 20 yaş altı futbolcular olarak dikkat çekti.

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SÜPER LIG’de gençlerin adı yok
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