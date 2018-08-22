Suudi Arabistan basını yazdı: Gomis, Al-Hilal'e çok yakın!

Suudi Arabistan basını, Al-Hilal kulübünün Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis ile anlaştığını yazdı.

21 Ağustos Salı günü Gomis için Galatasaray'a teklif yapan ve sarı kırmızılı takımdan oyuncu ile görüşmek için izin alan Al-Hilal ekibi, 33 yaşındaki yıldızla el sıkıştı. Ancak Galatasaray'ın teklifi az bulmasının ardından bugün bir görüşme daha gerçekleştirildi.

8 MİLYON EURO KONUŞULUYOR

Bu görüşmede tekliflerini 8 milyon Euro'ya çıkaran Al-Hilal'in Galatasaray'dan yanıt beklemeye başladı. Al-Hilal'in Gomis'e de yıllık 8 milyon Euor önerdiği belirtildi. Suudi Arabistan basınından edinilen bilgiye göre anlaşma bugün içerisinde tamamlanabilir.

TRANSFERDE YARIN SON GÜN

Suudi Arabistan'da yarın (23 Ağustos Perşembe) sona erecek olan transfer döneminden önce Gomis'e imza attırılması ve Fransız yıldızın Al-Hilal ekibine katılması bekleniyor.

HABER: Serkan AKKOYUN

İŞTE SUUDİ ARABİSTAN BASININDA ÇIKAN GOMIS HABERİ