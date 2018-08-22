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basını yazdı: , Al-Hilal'e çok yakın!

basını ve kaynaklardan edinilen bilgilere göre Al-Hilal kulübünün 'ın Fransız yıldızı Bafetimbi ile anlaştığı ve in kısa sürede bitmesi gündemde... İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.8.2018 15:40 Güncelleme Tarihi: 22.8.2018 15:46
Suudi Arabistan basını yazdı: Gomis, Al-Hilal'e çok yakın!

basını, Al-Hilal kulübünün 'ın Fransız yıldızı Bafetimbi ile anlaştığını yazdı.

21 Ağustos Salı günü Gomis için Galatasaray'a teklif yapan ve sarı kırmızılı takımdan oyuncu ile görüşmek için izin alan Al-Hilal ekibi, 33 yaşındaki yıldızla el sıkıştı. Ancak Galatasaray'ın teklifi az bulmasının ardından bugün bir görüşme daha gerçekleştirildi.

8 MİLYON EURO KONUŞULUYOR

Bu görüşmede tekliflerini 8 milyon Euro'ya çıkaran Al-Hilal'in Galatasaray'dan yanıt beklemeye başladı. Al-Hilal'in Gomis'e de yıllık 8 milyon Euor önerdiği belirtildi. Suudi Arabistan basınından edinilen bilgiye göre anlaşma bugün içerisinde tamamlanabilir.

TRANSFERDE YARIN SON GÜN

Suudi Arabistan'da yarın (23 Ağustos Perşembe) sona erecek olan döneminden önce Gomis'e imza attırılması ve Fransız yıldızın Al-Hilal ekibine katılması bekleniyor.

HABER: Serkan AKKOYUN

İŞTE SUUDİ ARABİSTAN BASININDA ÇIKAN GOMIS HABERİ

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Suudi Arabistan basını yazdı: Gomis, Al-Hilal'e çok yakın!
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