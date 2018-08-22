TFF, Ceferin’i destekleyecek

Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
), 7 Şubat 2019'da Roma'da yapılacak olan 43'üncü UEFA
Kongresi'nde mevcut başkan Aleksander Ceferin
'i destekleyeceğini açıkladı. TFF, resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Futbol Federasyonu, gerek Avrupa futbolunda sağlanan istikrarlı yönetimin gerekse yürütülen önemli projelerin devamlılığı açısından Aleksander Ceferin'in yeni dönemde de UEFA Başkanı olarak göreve devam etmesini istemektedir
. Bu nedenle, UEFA Başkanlık seçiminde Aleksander Ceferin'i destekleyeceğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız."