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, Ceferin’i destekleyecek

Giriş Tarihi: 22.8.2018
TFF, Ceferin’i destekleyecek
(), 7 Şubat 2019'da Roma'da yapılacak olan 43'üncü Kongresi'nde mevcut başkan 'i destekleyeceğini açıkladı. TFF, resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Futbol Federasyonu, gerek Avrupa futbolunda sağlanan istikrarlı yönetimin gerekse yürütülen önemli projelerin devamlılığı açısından Aleksander Ceferin'in yeni dönemde de UEFA Başkanı olarak göreve devam etmesini istemektedir. Bu nedenle, UEFA Başkanlık seçiminde Aleksander Ceferin'i destekleyeceğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız."
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TFF, Ceferin’i destekleyecek
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