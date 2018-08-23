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Aklın yolu var

, Video Yardımcı Hakem sistemini bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalden itibaren uygulamaya başlayacak

Giriş Tarihi: 23.8.2018
Aklın yolu var

Avrupa'da dahil bütün büyük ligler VAR (Video Yardımcı Hakem) uygulamasına geçerken, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde video yardımcı hakemin yer almayacağını duyuran ; çeyrek finalden itibaren VAR'ın kullanılacağını açıkladı. UEFA'nın Euro 2020'de VAR uygulamasının olacağını da gelecek hafta Monaco'daki oturumu sonrası açıklayacağı, ayrıca 5. ve 6. yardımcı hakemlerin de artık kullanılmasına son vereceği öğrenildi. ve 'nın geçen sezon geçtiği VAR teknolojisi bu sezon Fransa, ve Türkiye'de de kullanılıyor.

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Aklın yolu var
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