Aklın yolu var

Avrupa'da Türkiye dahil bütün büyük ligler VAR (Video Yardımcı Hakem) uygulamasına geçerken, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde video yardımcı hakemin yer almayacağını duyuran UEFA; çeyrek finalden itibaren VAR'ın kullanılacağını açıkladı. UEFA'nın Euro 2020'de VAR uygulamasının olacağını da gelecek hafta Monaco'daki oturumu sonrası açıklayacağı, ayrıca 5. ve 6. yardımcı hakemlerin de artık kullanılmasına son vereceği öğrenildi. İtalya ve Almanya'nın geçen sezon geçtiği VAR teknolojisi bu sezon Fransa, İspanya ve Türkiye'de de kullanılıyor.

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