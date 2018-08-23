Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Güneş: "Rövanşta kazanıp, turu geçmek istiyoruz"

Güneş: " kazanıp, turu geçmek istiyoruz"

Beşiktaş Teknik Direktörü , Partizan ile 1-1 kaldıkları maçın ardından, " kazanıp, turu geçmek istiyoruz" dedi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2018 01:16 Güncelleme Tarihi: 24.8.2018 01:19
Güneş: Rövanşta kazanıp, turu geçmek istiyoruz

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Sırp ekibi Partizan ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan , "Oyunu kontrol ederek oynadık. Bir gol yedik sonra bir gol attık. Üç, dört olabilirdi. Oyunun tamamına baktığımızda kazanmaya yakındık. Beraberlik kötü bir sonuç değil ancak kazansak daha iyi olacaktı. Kendi sahamızda kazanıp tur atlamak istiyoruz" diye konuştu.

Güneş, maç esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden rakip takım taraftarı için üzgün olduğunu söyledi. Zor koşulda üç deplasmana gittiklerini ifade eden tecrübeli teknik adam, "En sıcak olan yer burasıydı" açıklamasında bulundu.
Eksikleri olduğunu vurgulayan siyah-beyazlı takımın teknik patronu, takımın çizgiye girmesi için 5-6 haftalarının olduğunun altını çizdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Güneş: "Rövanşta kazanıp, turu geçmek istiyoruz"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN