Güneş: "Rövanşta kazanıp, turu geçmek istiyoruz"

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Sırp ekibi Partizan ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, "Oyunu kontrol ederek oynadık. Bir gol yedik sonra bir gol attık. Üç, dört olabilirdi. Oyunun tamamına baktığımızda kazanmaya yakındık. Beraberlik kötü bir sonuç değil ancak kazansak daha iyi olacaktı. Kendi sahamızda kazanıp tur atlamak istiyoruz" diye konuştu.



Güneş, maç esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden rakip takım taraftarı için üzgün olduğunu söyledi. Zor koşulda üç deplasmana gittiklerini ifade eden tecrübeli teknik adam, "En sıcak olan yer burasıydı" açıklamasında bulundu.

Eksikleri olduğunu vurgulayan siyah-beyazlı takımın teknik patronu, takımın çizgiye girmesi için 5-6 haftalarının olduğunun altını çizdi.

BUGÜN NELER OLDU