Gürcan Bilgiç Phillip Cocu’nun Fenerbahçesini değerlendirdi: Burası Hollanda değil Türkiye

Phillip Cocu, Malatya maçına beş rotasyon ile çıkınca iki noktada yoğunlaştım. Birincisi,İkincisi;Kadroyu en geniş şekliyle kullanmak istiyor, bu nedenle iskelet kadro kurmak niyetinde değil. Bu öngörülerin ikisi de doğru veya yanlış olabilir. Ama karar temelinde yatan, Cocu'nun kadro verimliliği konusunda belirsizliğini sürdürmesi. Kulübün, Türkiye'nin veya oyuncuların gerçekleri konusunda hâlâ yeterli bilgiye sahip değil. Kendi kültürünün gereği olan üst düzey profesyonellik veya taktik yeterlilik üstünden hareket ediyor. Ne yazık ki; her Hollandalı hoca gibi hata yapıyor. ÇünküHiçbir şey kağıt üstündeki gibi olmuyor.BU yaklaşım ilerleyen haftalarda işleri daha olumlu yapar mı? Fenerbahçe camiası bu konuda kesin tavır alırsa, her şey daha iyi olur. Bu kesin tavır ise kesinlikleDaha ofansif bir takım isteniyorsa ve oyuncu kadrosu bunu sürdürebilir halde uygulayacak kalitede değilse, risk her maçta vardır. Şapkadan tavşan çıkartan birkaç oyuncuya sahip değilseniz, sistem üzerinden çözüm bulursunuz.Bu yüzden Topal-Souza ikilisinden vazgeçemeyecek. Bu ikilinin orta saha direnci ve taktik disiplinleri ile yamayı yapmak zorunda. Ve yine Cocu, defans bölgesinin "sarsaklığını" anlamaya başladı. Kalecisi de sürpriz yapabiliyor, bekleri de.Gördüğünüz gibi "Hadi hücum edelim" demekle, hücumcu bir takım olmuyorsunuz. Önce sırtınızı doğru yere dayamanız gerekiyor.Tabelaya olumsuz yansıyacak skorlara rağmen bu felsefe takımın değerini ve seyredilirliği artıracaktır.gibi tempolu kanat oyuncuları takımın hızını da artırır. Bir an önce kaleye gitme düşüncesindegibi güvenilir bir santrfor, orta sahaları da kaleye yaklaştırır. Pozisyon sayısı artacağı için seyir keyfi de gelecektir. Tüm dünya, gol atmanın peşinde... Bu nedenle performansın karşılığında, elindeki oyuncular da daha değerli olacaktır.para mı kazanalım, şampiyon mu olalım? İdeali; ikisi de… Ama şu andaki durumda, birisini seçmek gerekiyor.Bu da yenilgi sayısının artması demek. Ama bonservis gelirlerinin de artması kaçınılmaz. Fenerbahçeliler üç sezon sonra hâlâ şampiyonluğa oynayacak bir takımlarının olmasını istiyorlarsa, bugün verilen mali mücadelede, geliştiren felsefenin yanında olmak zorundalar.Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Abdurrahim Albayrak ile Emre Akbaba için yapılan transfer görüşmesinde TFF yöneticisi Ali Dürüst'ün de olduğunu açıkladı. Eski Galatasaray yöneticisi, hatta başkan adayı Dürüst isededi. Federasyon yöneticisi olduklarında takım formalarından kurtulmaları gerektiğini en iyi bilenlerden Ali Dürüst... Alanya Başkanı ile Galatasaray yöneticisini makamında yan yana getirdiğinde ne konuşacaklarını sanıyordu?Şimdi Hasan Çavuşoğlu Galatasaray'a "Hayır" dediğinde Federasyon tarafından kulübüne tavır alınacağını düşünse, haksız mı ? Futbol Federasyonu herhangi bir kulüp adına tavır veya taraf kurumu olmamalı. Sevgili Ali Dürüst'e düşen, bu şüphe ile devam etmek yerine,futbol camiasına "huzuru" geri vermektir.