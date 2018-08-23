Gürcan Bilgiç Phillip Cocu’nun Fenerbahçesini değerlendirdi: Burası Hollanda değil Türkiye

Phillip Cocu, Malatya maçına beş rotasyon ile çıkınca iki noktada yoğunlaştım. Birincisi, 4 resmi maçı arkada bırakarak, hangi futbolcuya ne kadar güveneceği konusunda bir karara vardı.
İkincisi; Benfica yorgunlarını böyle bir deplasmanda zorlamak istemedi.
Kadroyu en geniş şekliyle kullanmak istiyor, bu nedenle iskelet kadro kurmak niyetinde değil. Bu öngörülerin ikisi de doğru veya yanlış olabilir. Ama karar temelinde yatan, Cocu'nun kadro verimliliği konusunda belirsizliğini sürdürmesi. Kulübün, Türkiye'nin veya oyuncuların gerçekleri konusunda hâlâ yeterli bilgiye sahip değil. Kendi kültürünün gereği olan üst düzey profesyonellik veya taktik yeterlilik üstünden hareket ediyor. Ne yazık ki; her Hollandalı hoca gibi hata yapıyor. Çünkü dinamiklerin Avrupa'daki benzerlerinden çok farklı olduğu bir ülkedeyiz.
Hiçbir şey kağıt üstündeki gibi olmuyor. KIM ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARACAK?
BU yaklaşım ilerleyen haftalarda işleri daha olumlu yapar mı? Fenerbahçe
camiası bu konuda kesin tavır alırsa, her şey daha iyi olur. Bu kesin tavır ise kesinlikle tabeladan bağımsız, yeni felsefenin yüzde yüz arkasında durmaktır.
Daha ofansif bir takım isteniyorsa ve oyuncu kadrosu bunu sürdürebilir halde uygulayacak kalitede değilse, risk her maçta vardır. Şapkadan tavşan çıkartan birkaç oyuncuya sahip değilseniz, sistem üzerinden çözüm bulursunuz. Cocu her atakta dört-beş oyuncuyu rakip ceza alanında istiyor ama ikinci topları kazanmak gibi önemli bir problemi de çözmek zorunda.
Bu yüzden Topal-Souza ikilisinden vazgeçemeyecek. Bu ikilinin orta saha direnci ve taktik disiplinleri ile yamayı yapmak zorunda. Ve yine Cocu, defans bölgesinin "sarsaklığını" anlamaya başladı. Kalecisi de sürpriz yapabiliyor, bekleri de. "Aldı" dediğiniz topu seyreden de çıkıyor ortaya, ayağındakini rakibe veren de.
Gördüğünüz gibi "Hadi hücum edelim" demekle, hücumcu bir takım olmuyorsunuz. Önce sırtınızı doğru yere dayamanız gerekiyor. PARA KAZANMAK MI ŞAMPİYONLUK MU?
Tabelaya olumsuz yansıyacak skorlara rağmen bu felsefe takımın değerini ve seyredilirliği artıracaktır. Barış-Ayew
gibi tempolu kanat oyuncuları takımın hızını da artırır. Bir an önce kaleye gitme düşüncesinde Slimani
gibi güvenilir bir santrfor, orta sahaları da kaleye yaklaştırır. Pozisyon sayısı artacağı için seyir keyfi de gelecektir. Tüm dünya, gol atmanın peşinde... Bu nedenle performansın karşılığında, elindeki oyuncular da daha değerli olacaktır. Sorun şurada;
para mı kazanalım, şampiyon mu olalım? İdeali; ikisi de… Ama şu andaki durumda, birisini seçmek gerekiyor. Para kazanalım dendiğinde, kadronun mecbur bıraktığı "Doğru oyun"dan vazgeçmek gerekecektir.
Bu da yenilgi sayısının artması demek. Ama bonservis gelirlerinin de artması kaçınılmaz. Fenerbahçeliler üç sezon sonra hâlâ şampiyonluğa oynayacak bir takımlarının olmasını istiyorlarsa, bugün verilen mali mücadelede, geliştiren felsefenin yanında olmak zorundalar. ALİ DÜRÜST İSTİFA ETMELİ
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Abdurrahim Albayrak ile Emre Akbaba için yapılan transfer görüşmesinde TFF yöneticisi Ali Dürüst'ün de olduğunu açıkladı. Eski Galatasaray yöneticisi, hatta başkan adayı Dürüst ise "Transferi konuşmaya başladıklarında izin istedim, ayrıldım"
dedi. Federasyon yöneticisi olduklarında takım formalarından kurtulmaları gerektiğini en iyi bilenlerden Ali Dürüst... Alanya Başkanı ile Galatasaray yöneticisini makamında yan yana getirdiğinde ne konuşacaklarını sanıyordu? "İzin istedim ayrıldım" demek, bu görüşmeye katılmamak anlamına gelmiyor. Organize eden kısmına giriyor.
Şimdi Hasan Çavuşoğlu Galatasaray'a "Hayır" dediğinde Federasyon tarafından kulübüne tavır alınacağını düşünse, haksız mı ? Futbol Federasyonu herhangi bir kulüp adına tavır veya taraf kurumu olmamalı. Sevgili Ali Dürüst'e düşen, bu şüphe ile devam etmek yerine, "Yara kaşımaya bayılan"
futbol camiasına "huzuru" geri vermektir.