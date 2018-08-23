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Haftanın hakemleri

Giriş Tarihi: 23.8.2018
Haftanın hakemleri
'de 3. hafta hakemleri açıklandı. Rize'de Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı Çaykur Rize-Erzurum maçıyla açılışın yapılacağı haftada Göztepe- F.Bahçe maçını Cüneyt Çakır, Beşiktaş-Antalya maçını Halis Özkahya, Galatasaray-Alanya maçını ise Halil Umut Meler yönetecek.

YARIN
19.15 Çaykur Rize-BB Erzurum: Yaşar Kemal Uğurlu

CUMARTESİ
19.15 MKE Ankaragücü-Trabzon: Mete Kalkavan
21.45 Göztepe-Fenerbahçe:
21.45 Kayserispor-EY Malatya: Alper Ulusoy

PAZAR
19.15 DG Sivas-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
21.45 Beşiktaş-Antalya: Halis Özkahya
21.45 A.Konya-Bursa: Mustafa Öğretmenoğlu
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PAZARTESİ
19.15 M.Başakşehir-Akhisar: Ali Palabıyık
21.45 Galatasaray-A.Alanya: Halil Umut Meler
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Haftanın hakemleri
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