Haftanın hakemleri

Süper Lig
'de 3. hafta hakemleri açıklandı. Rize'de Yaşar Kemal Uğurlu'nun
düdük çalacağı Çaykur Rize-Erzurum maçıyla açılışın yapılacağı haftada Göztepe- F.Bahçe maçını Cüneyt Çakır
, Beşiktaş-Antalya
maçını Halis Özkahya
, Galatasaray-Alanya maçını ise Halil Umut Meler
yönetecek. YARIN
19.15 Çaykur Rize-BB Erzurum: Yaşar Kemal Uğurlu CUMARTESİ
19.15 MKE Ankaragücü-Trabzon: Mete Kalkavan
21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
21.45 Kayserispor-EY Malatya: Alper Ulusoy PAZAR
19.15 DG Sivas-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
21.45 Beşiktaş-Antalya: Halis Özkahya
21.45 A.Konya-Bursa: Mustafa Öğretmenoğlu
? PAZARTESİ
19.15 M.Başakşehir-Akhisar: Ali Palabıyık
21.45 Galatasaray-A.Alanya: Halil Umut Meler