Michael Frey kimdir ve kaç yaşında? İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!

Sarı-lacivertliler uzun süredir ilgilendiği FC Zurich'ten Michael Frey'i yarın İstanbul'a getiriyor.

Fenerbahçe, forvet transferinde mutlu sona ulaşmak üzere! Son olarak Islam Slimani'yi kiralık olarak kadrosuna katan Fenerbahçe, İsviçre'nin Zurich ekibinde forma giyen 24 yaşındaki Michael Frey ile anlaşma sağladı! Golcü oyuncu yarın saat 14.00'te İstanbul'a gelecek.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile görüştüklerini ancak geri dönüş alamadıkları için transfer görüşmelerinden vazgeçtiklerini açıklayan FC Zürich, Michael Frey'in takımda kalacağını açıklamıştı. Daha sonra çıkan haberlere göre ise Frey, Fenerbahçe için ısrarını sürdürünce antrenmanlara çıkmamaya başlamıştı. Antrenmanlara çıkmayan Frey, Zurich Teknik Direktörü Ludovic Magnin tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

MİCHAEL FREY KİMDİR?

Doğum tarihi: 19 Temmuz 1994

Doğum yeri: Münsingen, İsviçre

Boy: 1.89 m.

Mevki: Santrfor



PROFESYONEL KARİYERİ



Yıl Takım Maç Gol

2012-14 Young Boys 73 17

2013-16 İsviçre U21 14 2

2014-16 Lille 15 2

2016- Luzern (K.) 16 4

2016-17 Young Boys 29 8

2017- Zürih 31 12.