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maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel ilk 11'ler burada!

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz , bu akşam zorlu Sırbistan deplasmanına konuk olacak. Teknik Direktör Şenol Güneş ve öğrencileri bu önemli maçta tur için avantajlı skoru elde etmek istiyor. Öte yandan mücadeleyi canlı ve şifresiz seyretmek isteyenler ‘ Beşiktaş maçı hangi kanalda’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki Partizan Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak ekranlara gelecek? İşte muhtemel ilk 11’ler…

Giriş Tarihi: 23.8.2018 11:14 Güncelleme Tarihi: 23.8.2018 11:14
Partizan Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel ilk 11'ler burada!

Negredo'nun son dakika golü ile bir üst tura kalan siyah beyazlı takım bu akşam zorlu bir deplasmana daha konuk oluyor. Teknik Direktör Şenol Güneş ve öğrencileri bu önemli maçta tur için avantajlı skoru elde etmek istiyor. Bu mücadele öncesi maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtları ise merak konusu. Peki Partizan Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte Partizan Beşiktaş maçı muhtemel ilk 11'leri…

PARTİZAN BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

​Partizan Beşiktaş maçının muhtemel ilk 11'leri de belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak bu önemli maç öncesi tüm gelişmeler sabah.com.tr'de!

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Partizan Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel ilk 11'ler burada!
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