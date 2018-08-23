Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Burak Yılmaz'ın, dün yapılan antrenman sonrası hissettiği ağrılar nedeniyle tedavisine başlandığı belirtilerek, bu nedenle futbolcunun, MKE Ankaragücü maçı için Ankara'ya giden takım kafilesinde yer almadığı aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, Burak Yılmaz'ın dün gerçekleşen antrenmanda sağ uyluk iç kısmında ağrı hissettiğini belirttiğini kaydederek, "Bunun üzerine yapılan fiziki muayene ve tetkikler sonrası oyuncumuzun sağ uyluk kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir. Hemen tedavisine başlanan Burak Yılmaz, kamp kadromuza dahil edilmemiştir." ifadelerini kullandı.