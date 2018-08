Ve Gomis Al Hilal’de

BUGÜN NELER OLDU

Geçen sezon ligde 29 gol atarak tarih yazan, ancak şampiyonluk sonrası zam isteği ile kriz yaratan Bafetimbi Gomis 'in Galatasaray macerası sona erdi. İşte dün yaşananların perde arkası...Bayram nedeniyle çalışanları izinli Türk Telekom Stadı yerine Four Seasons Otel'de görüşme gerçekleşti.İş Gomis'i ikna etmeye kaldı... Al Hilal Başkanı Sami Al Jaber, akşam saatlerinde Gomis'in menajeri Touti Mendy ile masaya oturdu. Suudi Arabistan 'a gitmeye ilk başta soğuk bakan Fransız yıldız, sarı-kırmızılı kulübün kendisini satmakta ısrarcı olmasının yanı sıra teknik heyetin yerine forvet bakması sonucu pes etti ve Al Hilal'e "Evet'' dedi.Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun başında transfer olan ve toplam 42 maça çıkan Gomis, 32 gol atıp, 6 asist yaparken, sarı kırmızılı takımın formasını 3352 dakika sırtına geçirdi.İki günlük tatilini Fransa'da geçiren Bafetimbi Gomis, dün İstanbul'a dönerken, instagram hesabından yazdığı mesajda görsel olarak SABAH'ı da kullandı.Gomis ile Galatasaray'ın yolları ayrılırken, Feghouli ve Belhanda 'daki son durumu da SABAH açıklıyor.Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Cezayirli yıldıza teklifini yaptı. Feghouli yıllık 5.5 milyon Euro talep etti. Yönetim bir sene sonra devreye girecek olan "4 milyon 250 bin Euro'ya serbest kalır" maddesini dikkate alıyor ve bu rakamın üstünde gelecek her teklifi kabul etmeye hazırİstatistiklere önem veren Suudi Arabistan takımları, Gomis'e teklif yaparken, Giuliano'yu transfer etti, geçen sezon sadece 3 gol atan Belhanda ise gündeme gelmedi. Belhanda, Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı çok istiyor ve sarıkırmızılı kulüpten ayrılmayı kesinlikle düşünmüyor.