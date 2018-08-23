Ve Gomis Al Hilal’de

Geçen sezon ligde 29 gol atarak tarih yazan, ancak şampiyonluk sonrası zam isteği ile kriz yaratan Bafetimbi Gomis
'in Galatasaray
macerası sona erdi. İşte dün yaşananların perde arkası... Suudi Arabistan'da transfer döneminin kapanmasına 48 saat kala Al Hilal yetkilileri, Gomis için İstanbul'a geldi.
Bayram nedeniyle çalışanları izinli Türk Telekom Stadı yerine Four Seasons Otel'de görüşme gerçekleşti. Galatasaray cephesi, Al Hilal Başkanı Sami Al Jaber'den 4.5 milyon Euro tutarındaki ilk teklifi yükseltmesini istedi. İki kulüp, sıkı pazarlıklar sonucunda 6 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşma sağladı.
İş Gomis'i ikna etmeye kaldı... Al Hilal
Başkanı Sami Al Jaber, akşam saatlerinde Gomis'in menajeri Touti Mendy ile masaya oturdu. Suudi Arabistan
'a gitmeye ilk başta soğuk bakan Fransız yıldız, sarı-kırmızılı kulübün kendisini satmakta ısrarcı olmasının yanı sıra teknik heyetin yerine forvet bakması sonucu pes etti ve Al Hilal'e "Evet'' dedi. Al Hilal'e 3 yıllık imza atacak Gomis'in 16.5 milyon Euro kazanacağı öğrenildi. BİLGİ NOTU
Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun başında transfer olan ve toplam 42 maça çıkan Gomis, 32 gol atıp, 6 asist yaparken, sarı kırmızılı takımın formasını 3352 dakika sırtına geçirdi. SABAH'LA MERHABA
İki günlük tatilini Fransa'da geçiren Bafetimbi Gomis, dün İstanbul'a dönerken, instagram hesabından yazdığı mesajda görsel olarak SABAH'ı da kullandı. İŞTE SON DURUM!
Gomis ile Galatasaray'ın yolları ayrılırken, Feghouli ve Belhanda
'daki son durumu da SABAH açıklıyor. FEGHOULİ:
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Cezayirli yıldıza teklifini yaptı. Feghouli yıllık 5.5 milyon Euro talep etti. Yönetim bir sene sonra devreye girecek olan "4 milyon 250 bin Euro'ya serbest kalır" maddesini dikkate alıyor ve bu rakamın üstünde gelecek her teklifi kabul etmeye hazır BELHANDA:
İstatistiklere önem veren Suudi Arabistan takımları, Gomis'e teklif yaparken, Giuliano'yu transfer etti, geçen sezon sadece 3 gol atan Belhanda ise gündeme gelmedi. Belhanda, Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı çok istiyor ve sarıkırmızılı kulüpten ayrılmayı kesinlikle düşünmüyor.