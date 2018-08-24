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lu genç Oğuz'a 'dan teklifi

, 'un 18 yaşındaki genç sol kanadı için 350 bin TL teklif etti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2018 15:38
Bucasporlu genç Oğuz'a Kayserispor'dan transfer teklifi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup takımlarından 'da genç orta saha oyuncusu Saruhan'a Bursaspor ve Demir Grup Sivasspor'un resmi teklif sunmasının ardından bu kez de 'a Süper Lig'den talip çıktı. ?

350 BİN TL TEKLİF EDİLDİ, YÖNETİM DÜŞÜK BULDU

, 18 yaşındaki futbolcuyu etmek için harekete geçerek sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı. ekibinin Oğuz için 350 bin TL bonservis ücreti önerdiği, yönetimin bu rakamı düşük bulduğu ifade edildi. Hollanda doğumlu sol kanat geçen sezon ligde ikinci yarıda 12 maçta görev alırken, 1 kez de U19 Milli Takımı'nda şans buldu.

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Bucasporlu genç Oğuz'a Kayserispor'dan transfer teklifi
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