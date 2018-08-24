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'da Saivet'nin lisansı çıkarıldı

ile birlikte antrenmanlara çıkan 'nin lisansı çıkarıldı. Senegalli oyuncu, 'a karşı forma giyebilecek.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2018 15:59
Bursaspor'da Saivet'nin lisansı çıkarıldı

'un İngiliz ekibi Newcastle United'tan kadrosuna kattığı 'nin lisansı bürokratik engellere takılmıştı. Ancak bugün Senegalli oyuncunun lisansı çıkarıldı. Başarılı oyuncu spor'un, ile oynayacağı maçta şans bulması halinde sahaya çıkabilecek. Saivet, son olarak Bursaspor'un evinde Kayserispor ile oynadığı mücadeleyi tribünden takip etmişti.

Bursaspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında 26 Ağustos Pazar günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile saat 21.45'te karşılaşacak.

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Bursaspor'da Saivet'nin lisansı çıkarıldı
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