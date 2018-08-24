Bafetimbi Gomis'in bonservis ücreti belli oldu

Galatasaray Kulübü, Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'in transferi için Suudi Arabistan temsilcisi El-Hilal ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Bafetimbi Gomis'in transferi konusunda El-Hilal ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

El-Hilal Kulübü Başkanı Sami bin Abdullah El-Cabir, sosyal medya hesabından Gomis ile anlaştıklarını duyurmuştu.

Gomis'ten Al-Hilal taraftarına "Selamün aleyküm"

6 MİLYON EURO

Galatasaray Kulübü, Bafetimi Gomis transferinde Al Hilal takımından 6 milyon Euro alacak.



Sarı-kırmızılı takımın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Gomis'in transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Bafetimbi Gomis'in transferi konusunda Al-Hilal Saudi Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Al-Hilal Saudi Football Club, şirketimize 6 milyon Euro transfer bedeli ödeyecektir" denildi.