Michel Frey İstanbul'a geldiğini emojiyle duyurdu

Fenerbahçe'de dün hareketli saatler yaşandı. Sarı-lacivertliler güne Josef de Souza'nın ayrılık haberiyle uyandı. Öğle saatlerinde ise yeni golcüsü Michael Frey, İstanbul'a ayak bastı. İstanbul'a gelmek için kulübü Zürich'e rest çeken ve kadro dışı kalmayı göze alan 24 yaşındaki forvet, sağlık kontrolünden geçtikten sonra 4 yıllık sözleşmeye imza atacak. Fenerbahçe bu transfer için Zürich kulübüne 1.5 milyon Euro bonservis öderken, Frey'in 4 yıl için toplam 4 milyon Euro garanti ücret alacağı bildirildi.

ÇİM BİÇME MAKİNESİ

Frey, 2017'de Berner Zeitung'a verdiği röportajda kendisiyle ilgili ilginç detayları şöyle paylaşmıştı:

İNSANLAR bana 'çim biçme makinesi' diyorlardı. Çünkü sahanın her yerine koşuyordum. Durmaksızın yarışıyordum, böyle bir enerjim vardı. Hiç durmuyordum. Oturmaktan hiç hoşlanmazdım.

RESIM yapmayı büyük bir tutkuyla gerçekleştiriyorum. Öğrenciyken de sürekli resim yapardım. Sözcüklere kolayca dökemeyeceğim duyguları kağıdın üzerine döküyorum.

BANA göre dünyanın en iyi forveti Cristiano Ronaldo. Ama Diego Costa'yı, Edinson Cavani'yi, Luis Suarez'i daha çok beğeniyorum. Çünkü defansif olarak da efor sarf ediyorlar. Takım için savaşıyorlar.

TÜRKIYE'YE GELEN 8. İSVIÇRELI



Michael Frey-F.Bahçe

Adrian Knup-G.Saray

Reto Ziegler-F.Bahçe

Blerim Dzemaili-G.Saray

Nassim Ben Khalifa-Eskişehir

Johan Djourou-Antalya

Hakan Yakın-G.Saray

Murat Yakın-F.Bahçe

DİRAR TOULOUSE YOLCUSU

Fenerbahçe'de gidecekler listesine eklenecek bir diğer isim Nabil Dirar olacak. Sarılacivertliler, geçen sezon başında Monaco'dan aldığı Faslı orta sahasını Fransa Ligi ekibi Toulouse'a satıyor. Fenerbahçe'nin bu transferden 3 milyon Euro kazanması bekleniyor. 2018 Dünya Kupası'nda Fas formasıyla mücadele eden 32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 29 lig maçına çıkmış, 4 gol, 8 asistle takıma katkı vermişti.