Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Ne giyinse yok satıyor

Ne giyinse yok satıyor

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Ne giyinse yok satıyor
, formasıyla çıktığı ilk maçta gol atamadı ama Portekizli yıldız, İtalyan ekonomisine resmen doping oldu. Ailesiyle birlikte Juventus formalı fotoğrafını Instagram'a koyan Ronaldo'nun bu paylaşımı sonrasında Juventus formalarının satışı hızla artmıştı. Sosyal medya hesaplarında toplam 323 milyon takipçisi olan süperstarın önceki gün giydiği 600 Euro'luk Versace marka sweatshirt yok sattı. İtalya'daki tüm Versace mağazalarına hücum eden Ronaldo tutkunları ürünü kısa zamanda tüketti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ne giyinse yok satıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN