Ne giyinse yok satıyor

Cristiano Ronaldo
, Juventus
formasıyla çıktığı ilk maçta gol atamadı ama Portekizli yıldız, İtalyan ekonomisine resmen doping oldu. Ailesiyle birlikte Juventus formalı fotoğrafını Instagram'a koyan Ronaldo'nun bu paylaşımı sonrasında Juventus formalarının satışı hızla artmıştı. Sosyal medya hesaplarında toplam 323 milyon takipçisi olan süperstarın önceki gün giydiği 600 Euro'luk Versace marka sweatshirt yok sattı. İtalya'daki tüm Versace mağazalarına hücum eden Ronaldo tutkunları ürünü kısa zamanda tüketti.