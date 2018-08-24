Şampiyonluk kupasında fesleğen yetiştirdiler

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un önceki dönemlerde kazandığı ve kayıp olan 10'a yakın kupasının akıbeti belli oldu. Denizlispor'un tarihinin çöpe atıldığını tesadüf eseri ortaya çıkaran ise Denizli 1. Amatör Ligi ekiplerinden Akkonakspor'un yönetim kurulu üyesi Hakan Karaca oldu. Bayram ziyareti için akrabası olan Hüseyin Yılmaz'ın evine gitti. Ziyarette yayla evinin duvarında çeşitli kupalar olduğunu gören Karaca, içerisinde fesleğen olan kupaları incelediğinde büyük bir şok yaşadı. Karaca kupaların 10'a yakınının Denizlispor'a ait olduğunu gördü. Yılmaz'ın kupaları yaklaşık 2 hafta önce Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir işletme çalışanının attığı çöpten aldığı öğrenildi.

Bulunan kupaların Denizlispor'un, '1982-83 Türkiye 2. Lig B Grubu Birincisi' ve 'Türkiye Profesyonel 2. Ligi Yükselme Grubu İkincisi' olduğu dönemlere ait olduğu öğrenildi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Denizlispor Kulüp Yönetimi'nden akşam saatlerinde yazılı bir açıklama yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim kurulumuz tarihimizin en önemli parçaları olan, başarılarımızın göstergesi olarak sayılan kupalarımızdan bazılarının tesislerimizde yer almadığı duyumuna ulaşılmıştır. Yönetim kurulumuz ilgili kupaların bugün gün yüzüne çıkmasının ardından bu kupaların tesislerimizde tekrardan sergilenebilmesi amacıyla harekete geçmiştir. Kayıp kupalarımızın ne amaçla ve hangi zihniyet ile kulübümüzden çıkarıldığı araştırılacak, olayı gerçekleştirenlerin Denizlispor ile bir bağının olması durumunda Disiplin Kurulumuza sevk edileceğini bilmenizi isteriz."