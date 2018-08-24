Seleznov’a 4 maç ceza geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Akhisarspor'dan Yevgen Seleznov'a 4 maç ceza verdi. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta rakip takım sporcusuna tüküren Ukraynalı santrfora 4 maç men ve 13 bin lira para cezası uygulandı. Tahkim Kurulu indirime gitmezse Seleznov, Başakşehir, Sivasspor, Ankaragücü ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek. Bu cezanın özellikle Galatasaray maçıyla sona ermesi sosyal medyada tartışma konusu oldu.

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