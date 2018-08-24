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Seleznov’a 4 maç ceza geldi

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Seleznov’a 4 maç ceza geldi

Türkiye Futbol Federasyonu () Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Akhisarspor'dan Yevgen Seleznov'a 4 maç ceza verdi. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta rakip takım sporcusuna tüküren Ukraynalı santrfora 4 maç men ve 13 bin lira para cezası uygulandı. Tahkim Kurulu indirime gitmezse Seleznov, , , Ankaragücü ve maçlarında forma giyemeyecek. Bu cezanın özellikle Galatasaray maçıyla sona ermesi sosyal medyada tartışma konusu oldu.

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Seleznov’a 4 maç ceza geldi
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