Son golü kendi kalesine attı

Fenerbahçe'nin iki Brezilyalı futbolcusunu 10 milyon Euro'nun üzeri rakamlara sattığı Suudi Arabistan'a Galatasaray, gol kralı Gomis'i 6 milyon Euro'ya gönderdi. Bu rakamı taraftarlar düşük bulsa da hem yönetim hem teknik heyet Gomis'in ayrılığı için ısrarcı oldu. Fransız golcü de yönetim ve teknik heyetin baskılarına dayanamadı, Al Hilal'in teklifini kabul etmek zorunda kaldı. İşte SABAH'ın 11 Haziran'da "Zam yapın" diye yazmaya başladığı, 27 Temmuz'da menajeri Patrick Mendy'nin ağzından "Galatasaray Gomis'i istemiyor" diye devamını getirdiği sürecin A'dan Z'ye perde arkası...

1- Gomis şampiyonluk sonrası yönetime "Bu takımın en çok kazananı ben olmalıyım" restini çekti ve zam talep etti. Bu isteği geri çevrilen 33 yaşındaki oyuncu bu kez sözleşmesinin aynı maddi koşullarda 2020'den 2021 yılına dek uzatılmasını istedi ancak yönetim yine olumsuz yanıt verdi.

2- Zam ve sözleşme uzatma istekleri geri çevrilen Fransız yıldızın durumu İsviçre kampında krize dönüştü. Gomis takım içinde huzursuzluğa neden oldu. Öyle ki Akhisar'a kaçırdığı penaltıdan sonra takım arkadaşlarından sadece Feghouli kendisini teselli etti.

3- Gomis 29 gol atsa da performansı teknik heyete göre Şampiyonlar Ligi için yeterli değildi. "Ceza sahası dışında yoksun. Daha çok koşmalısın ve arkadaşlarına duvar olmalısın" uyarıları sonuç vermedi, Fransız forvet oyun tarzını değiştirmedi.

4- Toplam 260 dakika süre aldığı 5 hazırlık maçında hiç gol atamayan Gomis, Süper Kupa'daki performansıyla kredisini tüketti. Akhisar'a kaçırdığı penaltı sonrası ilk 11'den kesik yedi ve yönetim de kulüp aramaya başladı.

5- Emre Akbaba takviyesi sonrası transferde açık veren Galatasaray, Gomis'in satışıyla tekrar 1 milyon 850 bin Euro kâra geçti ve kiralayacağı oyuncular için bütçe oluşturdu. Sarı-kırmızılılar transferi isteyen taraf olduğu için bonservis bedeli 10 milyon Euro seviyesine çıkmadı.

6- İspanyol stoper Botia'yı bedavaya alan, Perulu hücum oyuncusu Carrillo'yu kiralayan Al Hilal bu transfer döneminde tek bonservis harcamasını Gomis'e yaptı. Galatasaray 7 milyon Euro istese de Suudi Arabistan ekibi teklifini 4.5'tan 6 milyon Euro'ya yükseltti ve iki kulüp el sıkıştı.

7- Galatasaray ile Al Hilal'in anlaşması, Fatih Terim'in hücum hattına hızlı bir forvet talebi Bafetimbi Gomis'i pes ettirdi. İstenmediğini anlayan Fransız golcünün menajerleri, kapıyı 8 milyon Euro'dan açsa da sezon başına 6 milyon Euro maaş karşılığında 3 yıllığına Al Hilal'e "Evet" dedi.

NDIAYE'DE RAKIP MARSILYA

STOKE City'nin Wigan ile oynadığı maçın kadrosuna da alınmayan Ndiaye'nin en geç yarın İstanbul'a gelip, Galatasaray'a imza atması bekleniyor. Ancak Stoke'un son anda 1 milyon Euro kiralama bedeli istemesinin ardından menajerlerin Senegalli futbolcuyu orta saha oyuncusu arayan Marsilya'ya önerdiği iddiaları Fransız basınında yer aldı.?

MAICON DA BIR SENELİĞİNE KİRALANDI



Golcüsü Gomis'i Al Hilal'e resmen satan Galatasaray, ayrıca stoperi Maicon'u da Suudi Arabistan ekibine gönderdi. Sarıkırmızılı kulüp, Suudi Arabistan'da transfer döneminin kapanmasına dakikalar kala Maicon'u üç milyon Euro'ya Al Hilal'e kiraladı. Al Hilal'in Maicon'a ait evrakların yetişmesi için Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'ndan bir günlük ekstra izin aldığı ifade edildi. Brezilyalı stoperin 2.2 milyon Euro olan yıllık ücretinden de kurtulan Galatasaray, bir hafta içerisinde hücum hattına olduğu gibi savunmasına da bir değil iki takviye yapmayı planlıyor.

İMZAYI ATTI POZU VERDİ



Al Hilal'e resmi imzayı atan Bafetimbi Gomis, Galatasaray forması altında 42 müsabakaya çıkarken, 32 gol ve 6 asistle alkışlanan bir performans göstermişti.

Günün sorusu: Gomis'in satışını doğru buluyor musunuz?

LEVENT TÜZEMEN



Fenerbahçe'nin Giuliano ve Josef de Souza'yı zorunlu olarak sattığını düşünürsek 33 yaşına gelmiş bir Gomis'in satılması Galatasaray adına doğru bir hamle oldu. Çünkü Gomis sadece Türkiye Ligi'nde iş yapar. Fiziksel gücü, oyun performansı ve saha içi performansına baktığımız zaman deplasmanlarda Karabük maçı hariç pek ortalıkta görünmeyen Gomis, Şampiyonlar Ligi'nde ciddi katkı sağlamazdı. Ancak Galatasaray iyi bir golcü almalı. Eğer gol yollarında tek vuruş özelliği olmayan bir golcü transfer edilir ve Galatasaray verim alamazsa taraftar tepki koyar. Kısacası gelecek golcü gideni aratmamalı.

BÜLENT TIMURLENK

Marsilya geçen sezon garip bir kararla 20 gol atan Gomis ile kontrat yapmamış ve Fransız santrfor Galatasaray'a piyango gibi gelmişti. Marsilya hala Gomis'i elde tutmadık diye dövünürken, Galatasaray'ın 29 gol atmış santrforunu 6 milyon Euro'ya elden çıkarması elbette ki ilk bakışta mantıklı gelmiyor. Ancak son 2 ayda "29 attım daha fazla para isterim" ile kontörlü golcü kartviziti edinen Gomis'in Florya'da teknik heyetin ve yönetimin sabrını taşırdığı da ortada. Galatasaray'ın mevcut kadrosunda sezonda 29'u bırakın 20 gol atmış oyuncu yok. Soru basit: Gomis'in yerine kim gelecek?