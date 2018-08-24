Tolgay güneş açtı!

Partizan karşısında 10 numara pozisyonunda görev yapan Tolgay Arslan
, uzun bir aradan sonra golle buluştu. Bundan önce en son 26 Şubat 2015 tarihinde
oynanan ve Beşiktaş
'ın 1-0 kazandığı UEFA
Avrupa Ligi son 32 turu maçında gol atan yıldız futbolcu, hem 3 yıl, 5 ay ve 28 gün süren sessizliğini bozdu hem de teknik direktör Şenol Güneş
yönetimindeki Beşiktaş'ta ilk kez ağları sarstı. Profesyonel kariyerinde resmi maçlarda 11. kez rakip fileleri havalandıran Tolgay Arslan, ayrıca yine kariyerinin ilk kafa golünü kaydetti. 'KÜÇÜK BİR SAVAŞ ÇIKTI'
Karşılaşmanın çok zorlu ve sert geçtiğini dile getiren Tolgay Arslan, "Kora kor oynamaya çalıştık. Sanki sahada küçük bir savaş çıktı. İnşallah İstanbul'da daha iyi oynar ve turu geçeriz" dedi. Tolgay, beraberliği getiren vuruşu için de "Partizan'a attığım gol, bu sene için son golüm olmayacak"
ifadelerini kullandı.