Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Tolgay güneş açtı!

Tolgay güneş açtı!

3 yıl, 5 ay, 28 gün sonra rakip ağları sarsan , aynı zamanda yönetimindeki ’ta ilk kez golle buluştu

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Tolgay güneş açtı!
Partizan karşısında 10 numara pozisyonunda görev yapan , uzun bir aradan sonra golle buluştu. Bundan önce en son 26 Şubat 2015 tarihinde oynanan ve 'ın 1-0 kazandığı Avrupa Ligi son 32 turu maçında gol atan yıldız futbolcu, hem 3 yıl, 5 ay ve 28 gün süren sessizliğini bozdu hem de teknik direktör yönetimindeki Beşiktaş'ta ilk kez ağları sarstı. Profesyonel kariyerinde resmi maçlarda 11. kez rakip fileleri havalandıran Tolgay Arslan, ayrıca yine kariyerinin ilk kafa golünü kaydetti.

'KÜÇÜK BİR SAVAŞ ÇIKTI'
Karşılaşmanın çok zorlu ve sert geçtiğini dile getiren Tolgay Arslan, "Kora kor oynamaya çalıştık. Sanki sahada küçük bir savaş çıktı. İnşallah İstanbul'da daha iyi oynar ve turu geçeriz" dedi. Tolgay, beraberliği getiren vuruşu için de "Partizan'a attığım gol, bu sene için son golüm olmayacak" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tolgay güneş açtı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN