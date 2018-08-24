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'dan açıklaması

Kulübü, bordo-mavili oyuncu 'ın tedavisi nedeniyle maçında yer alamayacağını bildirdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2018 19:57 Güncelleme Tarihi: 24.8.2018 02:06
Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, 'ın, dün yapılan antrenman sonrası hissettiği ağrılar nedeniyle tedavisine başlandığı belirtilerek, bu nedenle futbolcunun, maçı için Ankara'ya giden takım kafilesinde yer almadığı aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, Burak Yılmaz'ın dün gerçekleşen antrenmanda sağ uyluk iç kısmında ağrı hissettiğini belirttiğini kaydederek, "Bunun üzerine yapılan fiziki muayene ve tetkikler sonrası oyuncumuzun sağ uyluk kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir. Hemen tedavisine başlanan Burak Yılmaz, kamp kadromuza dahil edilmemiştir." ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması
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