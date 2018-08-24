Transfer yok, yemek var

Partizan Kulübü'nün, Beşiktaş
yönetimi ile yediği maç yemeği Türkiye'de transfer
söylentilerinin çıkmasına neden oldu. Yemeğin Belgrad'da Ozan Tufan'ın menajeri olan Mirsad Türkcan'ın restoranında düzenlenmesi ve Türkcan'ın kafile ile ilgilenmesi
Türkiye'de bir anda 'Ozan Tufan için transfer görüşmesi yapılıyor'
şeklinde haberlere konu oldu. Yönetim yazılı bir açıklamayla haberlere açıklık getirdi: "Ozan Tufan
ile ilgili konu yemek sırasında gündeme gelmemiştir. Beşiktaş'ın Ozan Tufan ile ilgili bir transfer düşüncesi veya planı bulunmamaktadır. Kaldı ki böyle bir düşünce olmuş olsa ilk olarak ebedi dostumuz Fenerbahçe Spor Kulübü ile görüşme yapmayı tercih ederdik.
Bu iddiaların asılsız olduğunu belirtir, kamuoyunun bilgilerine sunarız." Ozan Tufan'ın yıldızı, Bursaspor'da Şenol Güneş ile parlamış ve milli yıldız, Fenerbahçe
'ye transfer olmuştu.