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yok, yemek var

Partizan ekibiyle yenen maç yemeğinin Ozan'ın menajeri 'ın Belgrad'daki restoranında gerçekleşmesi görüşmesi şeklinde yorumlandı. , li 'ı alacağı haberlerini jet hızıyla yalanladı

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Transfer yok, yemek var
Partizan Kulübü'nün, yönetimi ile yediği maç yemeği Türkiye'de söylentilerinin çıkmasına neden oldu. Yemeğin Belgrad'da Ozan Tufan'ın menajeri olan Mirsad Türkcan'ın restoranında düzenlenmesi ve Türkcan'ın kafile ile ilgilenmesi Türkiye'de bir anda 'Ozan Tufan için transfer görüşmesi yapılıyor' şeklinde haberlere konu oldu. Yönetim yazılı bir açıklamayla haberlere açıklık getirdi: " ile ilgili konu yemek sırasında gündeme gelmemiştir. Beşiktaş'ın Ozan Tufan ile ilgili bir transfer düşüncesi veya planı bulunmamaktadır. Kaldı ki böyle bir düşünce olmuş olsa ilk olarak ebedi dostumuz Fenerbahçe Spor Kulübü ile görüşme yapmayı tercih ederdik. Bu iddiaların asılsız olduğunu belirtir, kamuoyunun bilgilerine sunarız." Ozan Tufan'ın yıldızı, Bursaspor'da Şenol Güneş ile parlamış ve milli yıldız, 'ye transfer olmuştu.
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