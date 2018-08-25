İhracat rekoru

Transferde hızlı günlerin yaşandığı Süper Lig'de ekipler sattıkları oyuncularla kasalarını doldurmaya devam ediyor. Ligde 18 takım, oyuncu satışlarından kasalarına 73,1 milyon Euro koyarken, alınan oyunculara 36,3 milyon Euro ödeyerek, 36,8 milyon Euro kâr etti. Takımların ihraç ettikleri oyunculardan gelirleri ise 68,6 milyon Euro oldu. Josef'in 12 milyon Euro'ya gittiği ligimizde, Giuliano 10,5 milyon Euro, Gomis, Okay ve Fabri 6 milyon Euro, Tosic ise 4,5 milyon Euro karşılığında kendilerine kulüp buldu.

SON YILLARIN EN KÂRLI TRANSFER DÖNEMİ

Çok sayıda oyuncunun yurt dışına satıldığı sezonda ekiplerin elde ettikleri kâr değeri ise son yılların en yükseği oldu. Geçtiğimiz sezonun yaz döneminde oyuncu satışlarından 81,3 milyon Euro kazanan, alımlara ise 110,1 milyon Euro harcayan Süper Lig takımları 28,7 milyon Euro eksiye düşmüştü. Takımlar 2016- 2017 sezonunda 10,2 milyon Euro, 2014-2015 sezonunda ise alım satımlardan 33,6 milyon Euro eksiye düşmüştü. Uzun yıllardır transfer sezonu sonunda eksi bakiyeye alışan Süper Lig takımları 2015-2016 sezonunda ise 4,1 milyon Euro kâr etmişti.

EN ÇOK KÂR EDEN 10. ÜLKE TÜRKIYE OLDU

Suudi Arabistan'dan Meksika'ya kadar 12 farklı ülkeye oyuncu satmayı başaran Süper Lig ekipleri, 19 isimden bu şekilde para kazandı. İspanyol ekibi Celta Vigo'ya 6 milyon Euro'ya giden Trabzonsporlu Okay Yokuşlu listenin tek Türk oyuncusu olurken, satış yapılan diğer ülkeler şunlar oldu: İngiltere, Çin, Belçika, İtalya, Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Sırbistan, Azerbaycan. Öte yandan Süper Lig bu yaz transfer döneminde en çok kâr eden ülkeler arasında 10. sıra yer aldı.

BİR GÖRÜŞ SİNAN VARDAR

Altyapıya önem ihracatı büyütür



Bir model ortaya koymamız gerekmekte. Bizim yerli olarak çok yetenekli oyuncularımız bulunmakta. Daha fazla altyapıya önem verirsek, bu oyuncuları da ileride daha fazla pazarlamamız mümkün olacaktır. Tavsiyem şudur: Mümkün olduğunda takımlar altyapılarında olan ikinci takımlarına yetenekli oyuncular transfer etsinler. 2-3 sene sonra da A Takım'a çıkarmaya çalışsınlar. Bu büyük bir farklılık ortaya çıkarır. Mutlaka rezerv lig kurulmalı. Büyük bir maden var. En sonunda ise yetenekleri bulup büyük stadyumlarda oynatmalıyız.