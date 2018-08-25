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Patrick Kluivert Cengiz’in izinde

Roma’da geçen sezon büyük çıkış yapan ’den sonra bu sezon da gözler yeni transfer ’ta olacak

Giriş Tarihi: 25.8.2018
Patrick Kluivert Cengiz’in izinde

toplam yaşları 40 olan ve 'ı konuşuyor. "Bu ikiliye dikkat" manşetine konu olan Roma'nın iki genç yıldızından Cengiz'in, geçen sezon patlama yaptığına dikkat çeken Corriere dello Sport, bu sezon kadroya katılan Kluivert'ın da Türk yıldızın izinden gideceğini yazdı. Gazete, M.City teknik direktörü 'nın Cengiz'in bütün maçlarını takip ettiğini ve İngilizler'in sezon sonunda oyuncuya talip olacaklarının da altını çizdi. Roma geçen sezon Cengiz'i kadrosuna katarken M.City'nin teklifinin üzerine çıkmış ve 'e 13 artı 2 milyon bonus ödemişti.

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Genç oyunculara şans tanıyan Roma Teknik Direktörü Di Francesco geçen sezon başında Cengiz için tüm eleştirilere göğüs germiş, milli oyuncu da 2018'de hocasını haklı çıkarmıştı.

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Patrick Kluivert Cengiz’in izinde
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