Patrick Kluivert Cengiz’in izinde

İtalya toplam yaşları 40 olan Cengiz Ünder ve Justin Kluivert'ı konuşuyor. "Bu ikiliye dikkat" manşetine konu olan Roma'nın iki genç yıldızından Cengiz'in, geçen sezon patlama yaptığına dikkat çeken Corriere dello Sport, bu sezon kadroya katılan Kluivert'ın da Türk yıldızın izinden gideceğini yazdı. Gazete, M.City teknik direktörü Pep Guardiola'nın Cengiz'in bütün maçlarını takip ettiğini ve İngilizler'in sezon sonunda oyuncuya talip olacaklarının da altını çizdi. Roma geçen sezon Cengiz'i kadrosuna katarken M.City'nin teklifinin üzerine çıkmış ve Başakşehir'e 13 artı 2 milyon bonus ödemişti.

BU İKİLİYE DİKKAT!..

Genç oyunculara şans tanıyan Roma Teknik Direktörü Di Francesco geçen sezon başında Cengiz için tüm eleştirilere göğüs germiş, milli oyuncu da 2018'de hocasını haklı çıkarmıştı.