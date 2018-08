Rıdvan Dilmen, Göztepe - Fenerbahçe maçını yorumladı

Rıdvan Dilmen, Göztepe-Fenerbahçe maçının ardından çok önemli açıklamalarda bulundu. Dilmen, Fenerbahçe'nin Fabian'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını ve herhangi bir kiralama ücreti ödemeyeceğini açıkladı.

Rıdvan Dilmen'in Göztepe - Fenerbahçe maçına dair yorumlarından satır başları şöyle...

Reyes, bonservisiyle alınmış bir oyuncu. Diğer oyuncu Fabian kiralık olarak gelmiş. Hernangi bir ücret de ödenmiyor. Para cebine kalıyor yani... İhtiyaç var mı yok mu onu sonra değerlendiririz.

"GÖZTEPE'Yİ KÖTÜ BULDUM"

Maça gelecek olursak, Göztepe'yi çok kötü buldum. Yasin yeni geldiği için uyum sorunu yaşıyorlar. Alpaslan fena bir oyuncu değil. Onun dışında sakin oynayan yok. O yüzden kontrol Fenerbahçe'de. Fenerbahçe sürpriz bir şekilde Josef'in satılmasıyla sistem değişikliğine gitti. 4-1-4-1 sistemine dönüldü. Fabian bu görüntüde, Giuliano'nun yerine alınmış gibi görünüyor.

Fenerbahçe'nin bu kadrosu ilk yarı itibariyla maksimumu verdi aslında. Fenerbahçe 2-3 gol bulabilirdi. Ayew, kalabalık savunma arasında kayboluyor. Alper'e tam sallayacaksın gol atıyor. Fenerbahçeli futbolcular bulmaca gibi. Bir hafta iyi, bir hafta kötü. Ya müthiş oynuyorlar, ya çok kötü. Özellikle Alper ile Dirar...

"FENERBAHÇE GEÇİŞ DÖNEMİNDE"

Fenerbahçe geçiş döneminde. Muhtemel 11'ini bilmek oldukça zor. Bugün alınan 2 oyuncu Reyes ve Fabian, haftaya 11'de oynayacak diye bir durum yok.

Fabian'ı açıp Youtube'dan falan izledim. Valbuena gibi kısa boylu. İhtiyaç var mıydı? Hoca da biliyor oyuncuyu. Bence takımı geleceğe 4-1-4-1'e hazırlıyor. Giuliano gitti, başka bir Giuliano geldi. Arada ciddi bir fark var tabi. 10 milyon Euro kadar bir fark. Alınan futbolcuların hiçbiri 11'de olmayabilir. Bunu sonra değerlendireceğiz.

"VASAT GÖZTEPE FENERBAHÇE'Yİ YENDİ"

"Vasat Göztepe, Fenerbahçe'yi yendi. İyi oynamadılar. Buna alınmasınlar. Çok koştular ve çok mücadele ettiler. Çok değerli bir 3 puan aldılar."

"FENERBAHÇE'NİN ASIL SORUNU"

"Oyuna baktığımız zaman mükemmel bir vuruşla gelen bir gol izledik. Fenerbahçe açısından pas yüzdesi yüksek ama pasın hızlı yavaş. Fenerbahçe'deki asıl şurun şu, oyuncuların maç içerisinde her an her şeyi yapabilecek olması. Topla giderken düşebilir, gol atabilir, beklenmedik bir şey yapabilir. Durup dururken bir hata da yapabilirler. Volkan Demirel gibi... Belki golde hatası yok ama genel anlamda oyuna konsantrasyonları düşük olan oyuncular var."

"PUAN KAYBI BEKLİYORDUM"

"Ben açıkçası geçen haftaki maçtan sonra puan kaybı bekliyorum. Geçen sezonki deplasmanda performansı bu yıl şu ana kadar yok."