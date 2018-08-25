Denizlispor’un tarihi kupaları saksı oldu!

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'un ikisi şampiyonluk olmak üzere çöpe atılan birçok kupasının 75 yaşındaki Hüseyin Yılmaz tarafından bulunup, evinde çiçek saksısı olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Yılmaz'ın evine bayram ziyaretine giden amatör kulüp yöneticisi Hakan Karaca tarafından durumun fark edilmesi üzerine Denizlispor'a durumun bildirildiği ifade edildi. Yönetimin açıklamasında, "Kayıp kupalarımızın ne amaçla, hangi zihniyet ile kulübümüzden çıkarıldığı araştırılacak ve gereken yapılacaktır" denildi.

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