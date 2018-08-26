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ile puanları paylaştı

'in 3. haftasındaki - karşılaşması, 1-1 eşitikle sona erdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2018 00:06 Güncelleme Tarihi: 27.8.2018 00:36
Atiker Konyaspor ile Bursaspor puanları paylaştı

, 'in 3. haftasında 'la 1-1 berabere kaldı.

ATİKER KONYASPOR 1-1 BURSASPOR (MAÇ SONUCU)
2' Adis Jahovic
33' Aytaç Kara

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza sahası içide Fofana'nın yaptığı vuruşta kaleci Harun Tekin'den dönen top, Jahovic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

9. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Jahovic'in kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

16. dakikada Aziz Eraltay'ın pasında Lima'nın ceza sahası içerisinden vuruşunda, top az farkla auta gitti.

19. dakikada Yusuf Erdoğan'ın kullandığı kornerde, ceza sahası içinde Furkan Soyalp'ın kafa vuruşu sonrası Atiker spor savunmasında Ferhat Öztorun topu çizgi üzerinde uzaklaştırdı.

21. dakikada Jahovic'in pasına hareketlenen Fofana, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu yandan auta göndererek ev sahibi ekip adına önemli bir fırsatı kullanamadı.

30. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasına ortasında kaleci Serkan Kırıntılı topu ayağıyla uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında meşin yuvarlakUğur Demirok'un eline çarptı ve hakem Mustafa Öğretmenoğlu penaltı noktasını gösterdi.

32. dakikada Bursaspor adına penaltı atışını kullanan Aytaç Kara, meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru eşitledi: 1-1.

40. dakikada Ferhat Öztorun'un kullandığı kornerde, ceza sahası içinde Uğur Demirok'un kafa vuruşu sonrası top üsten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamladı.

İKİNCİ YARI

59. dakikada Ömer Ali Şahiner'in kullandığı kornerde, ceza sahası içinde topa yükselen Selim Ay'ın kafa vuruşu sonrası kaleci Aziz Eraltay, meşin yuvarlağı çizgi üzerinde çıkardı.

73. dakikada Saivet'in kaleye şutunda defanstan dönen top, Furkan Soyalp'in önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere çeldi.

79. dakikada Vedat Bora'nın ceza sahası içerisine yaptığı ortada, Hurtado'nun kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

STAT: Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Kısal, Samet Çiçek
ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Ömer Ali Şahiner (Dk. 67 Vedat Bora), Jonsson, Moke (Dk. 60 Hurtado), Fofana, Yatabare, Jahovic
BURSASPOR: Harun Tekin, Barış Yardımcı, Burak Kapacak, Ertuğrul Ersoy, Aziz Eraltay, Lima (Dk. 89 Kubilay Kanatsızkuş), Aytaç Kara, Furkan Soyalp (Dk. 81 Kembo), Saivet, Yusuf Erdoğan (Dk. 67 Tunay Torun), Stancu
GOLLER: Dk. 2 Jahovic (Atiker Konyaspor), Dk. 32 Aytaç Kara (Penaltıdan) (Bursaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 36 Aytaç Kara, Dk. 69 Furkan Soyalp, Kembo (Maç bittikten sonra) (Bursaspor), Dk. 37 Jahovic, Dk. 45+1 Jonsson (Atiker Konyaspor)

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Atiker Konyaspor ile Bursaspor puanları paylaştı
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